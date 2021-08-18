Господарі на своїй землі: люди у глибинці вчаться самостійно вирішувати проблеми територій

Успішний досвід розвитку Хотинської, Недобоївської, Усть-Путильської, Глибоцької громад Чернівецької області та Білоберізької громади Івано-Франківської області вивчали журналісти із семи областей України. 22 представники регіональних ЗМІ з Харківської, Чернігівської, Миколаївської, Херсонської, Івано-Франківської, Дніпропетровської, Запорізької областей 5-8 серпня 2021 року вивчали успішний досвід розвитку Хотинської, Недобоївської, Усть-Путильської, Глибоцької громад Чернівецької області та Білоберізької громади Івано-Франківської області. Престур організував Український кризовий медіа-центр у рамках Програми USAID DOBRE «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність». Журналісти відвідали громади, які спільно з Програмою USAID DOBRE працюють для створення комфортних умов та надання якісних послуг жителям. Кожна громада обрала свій шлях розвитку. Нині ми познайомимо наших читачів з двома з них.
Глибоцька ОГТ: комп’ютери для голосування використовують для ІТ-навчання молоді
Щонайменше двічі приємно мене здивувала місцева ОТГ з перших хвилин знайомства. Одне – це наявність у штаті апарат ОТГ фахівця із зв’язків з громадськістю. І головний спеціаліст з комунікацій в Глибоцькій громаді Віталій Мостовий як фахівець своєї справи
не розчарував. Його професійні навички і вміння їх вдало застосовувати особисто у мене викликали захоплення. Адже кому, як не журналістам знати, наскільки важливий такий професіонал у будь-якій структурі. Бо неграмотний у цій сфері спеціаліст здатен помножити на нуль всі заслуги організації, в якій працює. Віталій же продемонстрував не тільки високий рівень освіти і освіченості, але й вміння подати необхідну і точну затребувану інформацію з усіх питань, що цікавили нашу делегацію.
Друге приємне враження викликав факт виділення комп’ютерів для голосування депутатів ради ОТГ для ІТ-навчання молоді.
Додамо, що сесійну залу тут облаштували і обладнали комп’ютерами за підтримки Програми USAID DOBRE.
- Це доволі вартісне вкладання коштів, яке ми зробили на умовах співфінансування, – пояснив Василь Зеленівський, заступник Глибоцького селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради. – Тож і вирішили, що комп’ютерна техніка не має простоювати. У період між сесіями ради і засіданнями тут у сесійній залі проходитимуть заняття для студентів Малої академії ІТ-технологій, яку відкрив тут у нас на території Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича.
Потреба в ІТ-фахівцях тут виникла з розвитком місцевих підприємств, які спеціалізуються на інтернет-торгівлі. Також чимало підприємств туристичної інфраструктури потребують фахових інтернет-послуг. Про такі підприємства я ще розкажу у наступних випусках нашої газети, бо вважаю поширення такого досвіду вельми корисним для нашої аудиторії. Молодь здобуваючи тут затребувані професії, залишатиметься у громаді і сприятиме її подальшому поступальному розвитку, вважають місцеві депутати.
Територія громади охоплює 8 населених пунктів, де проживають 19 тис 350 людей, і межує з Румунією. Статус прикордонного регіону також сприяє інтенсивному розвитку.
- Як це не дивно прозвучить, але люди з Румунії – переважно представники середнього класу приїжджають до нас і купують тут одяг, взуття. Бо вважають наш товар якісним і доступним за ціною, – пояснює пан Василь.- маємо міста-побратими у Румунії, Польщі. Плідно співпрацюємо з їхніми муніципалітетами.
На території громади панує режим максимально сприятливий для розвитку підприємництва. Тут зареєстровані і діють понад 1 тис приватних підприємств. Від їх діяльності і відповідні надходження до місцевого бюджету. Що дозволяє вирішувати нагальні проблеми власними силами. Зокрема, тут діють соціальні маршрути громадського транспорту. Всіх школярів і вчителів довозять на навчання і у зворотному напрямку також безкоштовно. У місцевій опорній школі навчаються навіть діти з інших територій.
- Ми дійшли висновку, що нам вартує збільшити чисельність учнів у школі, адже зараз з реформою шкільної освіти гроші ходять за дитиною. А отже ми можемо налагодити більш якісний освітній процес, – зазначив Василь Зеленівський.
Далі буде.
Наталя Зворигіна, головна редакторка
Глибоцька ОГТ: комп’ютери для голосування використовують для ІТ-навчання молоді
Щонайменше двічі приємно мене здивувала місцева ОТГ з перших хвилин знайомства. Одне – це наявність у штаті апарат ОТГ фахівця із зв’язків з громадськістю. І головний спеціаліст з комунікацій в Глибоцькій громаді Віталій Мостовий як фахівець своєї справи
не розчарував. Його професійні навички і вміння їх вдало застосовувати особисто у мене викликали захоплення. Адже кому, як не журналістам знати, наскільки важливий такий професіонал у будь-якій структурі. Бо неграмотний у цій сфері спеціаліст здатен помножити на нуль всі заслуги організації, в якій працює. Віталій же продемонстрував не тільки високий рівень освіти і освіченості, але й вміння подати необхідну і точну затребувану інформацію з усіх питань, що цікавили нашу делегацію.
Друге приємне враження викликав факт виділення комп’ютерів для голосування депутатів ради ОТГ для ІТ-навчання молоді.
Додамо, що сесійну залу тут облаштували і обладнали комп’ютерами за підтримки Програми USAID DOBRE.
- Це доволі вартісне вкладання коштів, яке ми зробили на умовах співфінансування, – пояснив Василь Зеленівський, заступник Глибоцького селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради. – Тож і вирішили, що комп’ютерна техніка не має простоювати. У період між сесіями ради і засіданнями тут у сесійній залі проходитимуть заняття для студентів Малої академії ІТ-технологій, яку відкрив тут у нас на території Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича.
Потреба в ІТ-фахівцях тут виникла з розвитком місцевих підприємств, які спеціалізуються на інтернет-торгівлі. Також чимало підприємств туристичної інфраструктури потребують фахових інтернет-послуг. Про такі підприємства я ще розкажу у наступних випусках нашої газети, бо вважаю поширення такого досвіду вельми корисним для нашої аудиторії. Молодь здобуваючи тут затребувані професії, залишатиметься у громаді і сприятиме її подальшому поступальному розвитку, вважають місцеві депутати.
Територія громади охоплює 8 населених пунктів, де проживають 19 тис 350 людей, і межує з Румунією. Статус прикордонного регіону також сприяє інтенсивному розвитку.
- Як це не дивно прозвучить, але люди з Румунії – переважно представники середнього класу приїжджають до нас і купують тут одяг, взуття. Бо вважають наш товар якісним і доступним за ціною, – пояснює пан Василь.- маємо міста-побратими у Румунії, Польщі. Плідно співпрацюємо з їхніми муніципалітетами.
На території громади панує режим максимально сприятливий для розвитку підприємництва. Тут зареєстровані і діють понад 1 тис приватних підприємств. Від їх діяльності і відповідні надходження до місцевого бюджету. Що дозволяє вирішувати нагальні проблеми власними силами. Зокрема, тут діють соціальні маршрути громадського транспорту. Всіх школярів і вчителів довозять на навчання і у зворотному напрямку також безкоштовно. У місцевій опорній школі навчаються навіть діти з інших територій.
- Ми дійшли висновку, що нам вартує збільшити чисельність учнів у школі, адже зараз з реформою шкільної освіти гроші ходять за дитиною. А отже ми можемо налагодити більш якісний освітній процес, – зазначив Василь Зеленівський.
Далі буде.
Наталя Зворигіна, головна редакторка