Господарі на своїй землі: люди у глибинці вчаться самостійно вирішувати проблеми територій

Успішний досвід розвитку Хотинської, Недобоївської, Усть-Путильської, Глибоцької громад Чернівецької області та Білоберізької громади Івано-Франківської області вивчали журналісти із семи областей України. 22 представники регіональних ЗМІ з Харківської, Чернігівської, Миколаївської, Херсонської, Івано-Франківської, Дніпропетровської, Запорізької областей 5-8 серпня 2021 року вивчали успішний досвід розвитку Хотинської, Недобоївської, Усть-Путильської, Глибоцької громад Чернівецької області та Білоберізької громади Івано-Франківської області. Престур організував Український кризовий медіа-центр у рамках Програми USAID DOBRE «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність». Журналісти відвідали громади, які спільно з Програмою USAID DOBRE працюють для створення комфортних умов та надання якісних послуг жителям. Кожна громада обрала свій шлях розвитку. Нині ми познайомимо наших читачів з двома з них.
Недобоївська ОТГ: депутати відмовились від партійних прапорів
Недобоївська об’єднана територіальна громада включає 4 населених пункти на площі 130 кв км, де проживають понад 12 700 людей.
Візитівка території – вітряні млини. Один з них розміщений просто на трасі Н-03 загальнодержавного значення з доволі інтенсивним рухом. Як не дивно, млин – діючий, а не бутафорський. Гостинний господар території – голова Недобоївської громади Юрій Юзва запросив журналістів переконатися у цьому на власні очі.
За словами пана Юрія, ця земля здавна славиться своїми садами. Місцеві фермери вирощують тут яблука, сливи, вишні, віднедавна взялися і за черешні. Всього 44 фермерських господарства обробляють кожне по 1 тис га і більше. Попри відкриття ринку землі, місцеве населення не поспішає продавати свої паї.
- Ми обговорювали цю ситуацію з людьми, і я порадив їм не поспішати продавати свої наділи, бо вартість ділянок у нашій місцевості не така вже й велика. І здобути одноразову грошову винагороду буде помилкою, замість того щоб щорічно отримувати від фермера плату за її оренду, – пояснив свою позицію голова ОТГ.- Люди дослухались. До того ж садівництво, хоч і важка це робота, дає непоганий прибуток. Зокрема, 1 га яблуневого саду дає прибуток близько 10 тис доларів.
Окрім садівництва, місцеві фермери займаються вирощуванням зернових, сої, кукурудзи, ріпаку. Але садівництво все ж –домінує.
- Яблука у нас дуже красиві і смачні, – пишається пан Юрій. – Вага одного досягає понад 800 гр. Маємо місцеве виробництво європейського рівня, що спеціалізується на переробці продукції садівництва. Завдяки чому місцеві фермери можуть реалізовувати свою продукцію навіть за кордон по цінах, що значно перевищують закупівельні розцінки.
Мова про потужне сільськогосподарське виробництво «Агромаркет», яке очолює один із фундаторів Недобоївської ОТГ, депутат місцевої ради В’ячеслав Тодосійчук. Про нього обов’язково ще розповім у наступних випусках нашої газети. Адже досвід такого підприємця вартий того, щоб бути поширеним.
Громада об’єдналася однією з перших в районі, перші вибори тут відбулися ще у 1015 році.
- Те, що ми стали піонерами на шляху реформи самоврядування дало нам чимало бонусів, – акцентує увагу голова ОТГ. – У перший же 2016 рік ми отримали додатково 4млн 400 тис грн. на розвиток інфраструктури, у 2017 році це вже було 3 млн 400 тис грн. таких надходжень, у 2018-ому – 2 млн 200 тис грн., у 2019 – 1 млн 700 тис. А у 2020 році – вже не отримали жодної копійки. Але оті перші кошти змогли ефективно вкласти.
Всі рішення щодо розвитку території тут ухвалюються відкрито, прозоро і колегіально.
- У нашій раді депутати не діляться за політичними прапорами, не грають на рурку тій чи іншій політичній силі. Наріжним каменем для всіх є інтереси громади, – наголошує пан Юрій. – Так вже вирішили питання щодо будівництва нової школи. У нашій школі навчаються 440 учнів. А розміщується вона у приміщенні 1871 року. Завершили ремонт дитячого садочка. Сподіваємось, нинішній навчальний рік діточки розпочнуть у комфортних умовах.
Предметом особливої гордості голови ОТГ є факт того, що по всій території громади розповсюджується інтерент- зв’язок. Тут наявне тотальне покриття оптико-волоконними лініями.
- А ще ми співпрацюємо з усіма грантовими програмами, які іноземні донори втілюють для розвитку місцевого самоврядування, – поділився пан Юрій.- Участь у цих програмах надає нам додаткового імпульсу для розвитку. Окрему подяку хочу висловити Програмі USAID DOBRE. Окрім суто матеріальних результатів нашої співпраці здобули ще й навички організаційні. Зокрема, фахівці програми дисциплінували нас і навчили працювати в межах юридично-правових норм.
У планах недобоївців – реалізувати потужний інвестпроект на базі колишнього цукрового заводу на площі в 25 га, а також розвинути туристичну інфраструктуру.
– Цього року ми відмічаємо 400-ту річницю Хотинської битви. А на території нашої ОТГ є місцевість, де пройшла не менш важлива з історичної точки зору битва з турками під Став чанами. Тож невдовзі візьмемося і за цей історико-культурологічний проект, – поділився Юрій Юзва.