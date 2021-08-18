Лабіринт Соломона: у приватному дендропарку Хотинської ОТГ реалізують філософські ідеї

Віталій Чинчик – ідеолог, ініціатор і організатор приватного дендропарку на території Хотинської ОТГ. Візит до нього в гості 22-х представників регіональних ЗМІ з Харківської, Чернігівської, Миколаївської, Херсонської, Івано-Франківської, Дніпропетровської, Запорізької областей, в числі яких була і авторка цих рядків, організував Український кризовий медіа-центр у рамках Програми USAID DOBRE «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність».
На березі Дністра на площі понад 5 га приватних володінь пан Віталій створив унікальний приватний дендропарк, у якому понад 1000 рослин, дерев, кущів з усього світу. Власник парку – людина з душею філософа, до того ж добре освічений і досвідчений біолог – може годинами розповідати про свої рослини. Перевагу надає хвойним. Адже, пояснив, один гектар хвойного лісу виділяє до 6 кілограмів фітонцидів, які здатні вбивати хвороботворні бактерії і очистити повітря на площі такого містечка, як Хотин. А він прагне залишити своїм нащадкам у спадок оздоровлене навколишнє природне середовище.
Посадковий матеріал пан Віталій вирощує сам. Насіння добуває з усіх куточків світу. Задоволення це не з дешевих. До слова, 1 кг насіння секвої коштує 2,5 тис доларів.
Висаджує їх самостійно у розпліднику, підрощує, і тільки тоді переносить у відкритий грунт. Втрати матеріалу становлять приблизно 40% на етапі закладки розсади, а на етапі розвитку рослин у відкритому грунті втрачається ще 30% посадкового матеріалу. Але його ентузіазм не згасає. Творить свій дендропарк вже протягом двох десятиліть, залучив в свою орбіту родину – дружину і двох синів, а також друзів.
У дендропарку Віталія чимало родзинок. Підростають тут унікальні кентуккська кава, червоний дуб, гінко білоба, секвоя, модрина, тис. Є тут навіть тюльпанове дерево із Китаю – лірадендрон. Таку дивну назву рослина отримала завдяки своїм листочкам, які нагадують ліру.
Кожна рослина – предмет професійної гордості власника. І не тільки їх унікальність цінує пан Віталій. Головне – ті сили і натхнення, що він вкладає в кожну з них.
Окремо варто згадати про лабіринт Соломона. Він складається з 550 кущів самшиту. Був висаджений ще у 2008 році. За 13 років рослини встигли укорінитися, але не дуже підросли. Втім, Віталій сподівається, що згодом це місце стане магічною принадою його дендропарку.
- паралельно із висадкою рослин опікуємось і розбудовою туристичної інфраструктури, – пояснює Віталій Чинчик. – Довелось багато подорожувати за кордоном, і я бачив, як прекрасно можна облаштувати тут і кемпінг, і приватні зони відпочинку, оформити всі побутові послуги. Тож працюємо і розвиваємось далі.
Від себе додам, що місця тут дійсно красиві. А з огляду на те що дендропарк розташований на підступах до Хотинської фортеці, візьмусь прогнозувати, що невдовзі туристів тут буде чимало.
До речі, дерева і кущі, вирощені Віталієм, почали висаджувати і на вулицях Хотина. Тут таки прагнуть відновити давню славу міста, яке колись називали місто-парк.
Наталя Зворигіна, головна редакторка