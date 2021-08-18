Навчання дорослого населення на вимогу ринку праці

Професійне навчання безробітних є одним з актуальних інструментів зниження рівня безробіття, підвищення якості трудового потенціалу. Професійне навчання здійснюється з метою набуття та вдосконалення професійних знань, умінь і навичок безробітних для забезпечення відповідного рівня професійної кваліфікації та конкурентоспроможності на ринку праці.
Якщо до центру зайнятості звертається людина яка бажаєте працювати, але не має професії, або така що не може знайти роботу за фахом, мріє стати наприклад: виноградарем, косметиком чи флористом, електрогазозварником то розв’язати ці проблеми допоможе служба зайнятості, яка пропонує отримати професію, або змінити професію, підвищити існуючу кваліфікацію.
Професійне навчання безробітних організовуєтьсяна замовлення роботодавця або для самозайнятості, провадження підприємницької діяльності та здійснюється:
- у навчальних закладах м. Запоріжжя та Запорізької області
- у 11 центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості,
- на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання
- або безпосередньо у роботодавців – замовників кадрів
Навчання відбувається за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Окрім цього,безробітні забезпечуються місцем для проживання у гуртожитку та їм компенсуються витрати на проїзд до навчального закладу.
На сьогодні створено гнучку систему професійного навчання безробітних, яка дозволяє оперативно реагувати на потребу роботодавців у кадрах. Це і стажування на робочому місці, і навчання за індивідуальними програмами.
«За 7 місяців поточного року більше 900 громадян пройшли професійне навчання за направленням служби зайнятості. Рівень працевлаштування після закінчення профнавчання складає 98,3 відсотка. Найбільш затребуваними професіями у поточному році є:кухар, кондитер, продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів, електрогазозварник, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, слюсар-ремонтник, тракторист-машиніст, перукар (перукар-модельєр)», – розповідає директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47