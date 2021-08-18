ПАРАШУТИСТИ ТАНЦЮВАЛИ В НЕБІ ГОПАК

с. Майське (аеродром) стартував цикл репетицій унікального показового виступу з нагоди 30-річчя України – «Український ГОПАК – на ЗЕМЛІ та в НЕБІ». Особливість події в поєднанні звичайного та повітряного танців «Гопак»: на землі український народний танець виконав запорізький ансамбль «Вихиляс», після – літак підняв в небо чотирнадцять професійних парашутистів з різних куточків країни, які у стрибку, після майстер-класу від танцюристів, виконали елементи гопака у вільному падінні.
В ході подальших репетицій парашутисти відпрацюють комбінації фігур цифри «30» та «Серце» на землі та у повітрі.
Так представники «Федерації парашутного спорту України», «Нового театру» та ансамблю народного танцю «Вихиляс» вирішили зізнатися у коханні Україні за підтримки проекту від Українського культурного фонду та в рамках підготовки до загальноміського та обласного свята м. Дніпра та Дніпропетровської області «ВІЛЬНЕ НЕБО».
Фінальний показовий виступ заплановано на 21.08.2021 з 11:00 до 12:00 у с. Майське під час загальноміського та обласного свята м. Дніпра та Дніпропетровської області до Дня Незалежності України під назвою «ВІЛЬНЕ НЕБО», за участю народної артистки України Руслани та виконавця Ivan NAVI.
За задумом, під час приземлення парашутисти буксируватимуть великий державний прапор України та прапор із айдентикою Дніпропетровскої області. Після обидва прапори діти-танцюристи та парашутисти разом пронесуть злітною смугою та піднімуть на флагшток. Після виступу відбудеться повітряне шоу літаків з димами.
Запорізький проект «ГОПАК на ЗЕМЛІ та в НЕБІ» отримав шанс відбутися за рахунок коштів, виділених з державного бюджету Українським культурним фондом. Запланований показовий виступ, об’єднає 7 організацій – партнерів, творчі колективи та спортсменів -парашутистів на землі та у повітрі. Загалом 150 учасників.
Сергій Даниленко, заступник директора з парашутної роботи авіаційної компанії «Авіасоюз»
«Ми завжди відкриті до експериментів, тому коли дізнались про ідею «підняти» в небо гопак , з радістю підтримали проект та розпочали підготовку. Ми маємо двадцять разів піднятися в небо, аби парашутисти виконали понад два десятки стрибків та відточили навички українського народного танцю.»
Владислав Лебедєв, директор ПУ «Новий Театр»
«Стрибки спортсмени виконують на висоті понад 4000 метрів, тож аби показовий виступ зміг побачити кожен охочий ми разом із «повітряними» операторами розпочали знімати відеоролик про виконання всіх елементів гопака у вільному падінні, яким парашутисти навчилися в танцюристів ансамблю «Вихиляс». Змонтований відеоролик повітряного гопака буде транслюватися на великих екранах під час шоу разом з танцем гопак наживо на сцені 21 серпня. Саме тоді, доречі, і відбудеться фінальний показовий виступ проекту з нагоди 30-річчя України – «Український ГОПАК – на ЗЕМЛІ та в НЕБІ» в рамках загальноміського та обласного свята м. Дніпра та Дніпропетровської області до Дня Незалежності України під назвою «ВІЛЬНЕ НЕБО», за участю народної артистки України Руслани та виконавця Ivan NAVI. Після виступу відбудеться повітряне шоу літаків з димами. Проект потребує чимало людських та фінансових ресурсів та вже понад місяць ми готуємо показовий виступ за підтримки Українського культурного фонду».
Проект відбувається за підтримки Українського Культурного Фонду