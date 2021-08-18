Замки і фортеці: Доторкнутись до історичних раритетів, надихнутись культурною спадщиною

22 представники регіональних ЗМІ з Харківської, Чернігівської, Миколаївської, Херсонської, Івано-Франківської, Дніпропетровської, Запорізької областей відправились у прес-тур, щоб на власні очі побачити історичні архітектурні раритети, дислоковані у західній частині України і розповісти про це своїм аудиторіям. Захід організував Український кризовий медіа-центр у рамках Програми Usaid DOBRE «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність».
Хотинська фортеця – перлина Поділля
Хотинська фортеця, що у Чернівецькій області – одна з найяскравіших історичних та архітектурних пам’яток України. Тут проводились зйомки багатьох фільмів: «Тараса Бульба», «Гадюка», «Захар Беркут», «Балада про доблесного лицаря Айвенго», «Три мушкетери», «Чорна стріла», «Стара фортеця», «Стріли Робін Гуда», «Ясса».
Фортеця має 6 башт висотою по 60 м кожна. Це відповідає висоті 16-поверховому будинку. Також на території фортеці є колодязь, глибина якого становить 65 м. В 1826 році місту Хотину був наданий герб: в золотому полі срібна тривежова цитадель, супроводжена вгорі срібним рівнораменним хрестиком над двома схрещеними шаблями – символами захисту краю від ворогів. На передній вежі півмісяць на держаку, а на держаках обидвох крайніх веж – застромлені бунчуки.
Хотинська фортеця – це місце, де поєднуються християнська та мусульманська релігії.
На території замкового подвір’я знаходиться церква святої Єлени і Констянтина, яка заснована у ХІІІ ст.У період підпорядкування фортеці туркам вона була переобладнан під мечеть з мінаретом. Згодом, коли за результатами Хотинської битви 1621( битва між військами Речі Посполитої та Османської імперії біля міста Хотина, завершальний етап Хотинської війни 1620–1621), що завершилася перемогою об’єднаних сил Речі Посполитої та українського козацтва, османський султан Осман II був змушений припинити війну, і Хотинська фортеця відійшла під патронат Речі Посполитої, мінарет знесли, і у цьому приміщенні відновили християнську святиню.
Величезний внесок у знищення османської армії під Хотином зробили запорізькі козаки на чолі з гетьманом Петром Сагайдачним. Вона стала символом козацької звитяги, адже турецька армада на той час вважалась найсильнішою в світі. До слова, за турецького патронату у Хотинській фортеці утримували не тільки кінноту, але і верхових верблюдів і навіть трьох бойових слонів.
На момент нашого візиту до Хотинської фортеці тут у розпалі тривали відновлювальні роботи в рамках програми «Велика реставрація».
Любов Петрова, начальник відділу економічного розвитку та міжнародного співробітництва Хотинської громади, яка супроводжувала нашу групу, повідомила, що туристична інфраструктура тільки починає розвиватись. У містечку допоки ще немає комфортних готелів для проживання, відсутня і достатня кількість закладів громадського харчування. Також місця побутових зручностей для громадського користування ще бажають на краще. Але Хотинська міська громада визначила розвиток туризму на підпорядкованій території – пріоритетом. І за кілька років тут сподіваються досягти рівня сусідньої Кам’янець-Подільської громади.