Замки і фортеці: Доторкнутись до історичних раритетів, надихнутись культурною спадщиною

22 представники регіональних ЗМІ з Харківської, Чернігівської, Миколаївської, Херсонської, Івано-Франківської, Дніпропетровської, Запорізької областей відправились у прес-тур, щоб на власні очі побачити історичні архітектурні раритети, дислоковані у західній частині України і розповісти про це своїм аудиторіям. Захід організував Український кризовий медіа-центр у рамках Програми Usaid DOBRE «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність».
Замок Попова у Василівці – архітектурний шедевр степової України
Відвідавши замки( фортеці) західної України, відчула потребу нагадати і про архітектурний шедевр Запорізького краю – історико-архітектурний заповідник «Садиба Попова».Споруду називають «перлиною» краю. Садибу почав будувати у 1788 році Василь Попов, таємний радник Катерини II. Через сто років палац у неоготичному стилі добудував його нащадок. Під час революції 1917 року маєток був розграбований, під час Другої світової війни частково зруйнований та спалений. У 1950 році замок розібрали на матеріали.
Донині від замкового комплексу збереглися оглядова вежа, конюшня, три флігеля, каретний двір. Історико-архітектурний заповідник відкрили у західній частині комплексу у 1993 році. Там виставлені музейні експозиції, в підвалах колишньої конюшні проводять виставки. У прибудованому другом поверсі каретного сараю розташована школа-інтернат.
З 2013 року на території ведуться археологічні розкопки, розкопана значна частина фундаменту замка. Загалом збережені будівлі критично потребують реставрації, на яку не вистачає коштів.
Сподіваємось цією публікацією надихнути жителів Василівської ОТГ взяти на озброєння досвід західних громад з відновлення своєї історичної спадщини з тим, щоб можна було у подальшому з користю для громади скористатися такою яскравою туристичною принадою.
Наталя Зворигіна, головна редакторка