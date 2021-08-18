Замки і фортеці: Доторкнутись до історичних раритетів, надихнутись культурною спадщиною

22 представники регіональних ЗМІ з Харківської, Чернігівської, Миколаївської, Херсонської, Івано-Франківської, Дніпропетровської, Запорізької областей відправились у прес-тур, щоб на власні очі побачити історичні архітектурні раритети, дислоковані у західній частині України і розповісти про це своїм аудиторіям. Захід організував Український кризовий медіа-центр у рамках Програми Usaid DOBRE «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність».
Кам’янсько-Подільский замок – одне із «Семи чудес України»
Кам’яне́ць-Поді́льський замок — фортеця у місті Кам’янець-Подільський (Хмельницької області України), відома з XIV століття як частина оборонної системи міста Кам’янець, колишньої столиці Подільського князівства XIV–XV ст., Подільського воєводства XV–XVIII ст., а далі Подільської губернії (1793–1925 pp.). Є складовою частиною Національного історико-архітектурного заповідника «Кам’янець», що належить до «Семи чудес України».
1374 — перша письмова згадка про фортецю. Замок разом з обнесеним мурами та баштами містом отримав Магдебурзьке право за часу його засновника Юрія Коріатовича, що був через короткий час отруєний молдавськими боярами в своїй столиці Сучаві.
Фортеця в усі часи була неприступною.
1393 Вітовт взяв фортецю, тільки завдяки суперечкам серед кам’янецьких охоронців.
Сьогодні цей архітектурний комплекся – зручний для відвідин туристичний об’єкт. Після реставрації і місцями – реконструкції замок став справжнім туристичним магнітом Хмельниччини. Окрім історичних локацій тут передбачені відповідні побутові зручності, пункти харчування, кіоски з сувенірною продукцією, тощо.
Фортеця розташована у зручній пішій досяжності з центра міста. Туристична інфраструктура налічує 44 готелі різних форм власності і рівнів комфорту.
Саме в день 5 серпня, коли наша група перебувала у Кам’янці-Подільському, тут пройшла злива, яка супроводжувалася буревієм. Сильний порив вітру зірвав дах, дерев’яне накриття з однієї башти фортеці. Дерев’яна конструкція пролетіла близько 25-30 метрів і впала на корпус №2, частково пошкодивши дах.
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко запропонував голові Хмельницької обласної державної адміністрації Сергієві Гамалію підготувати документи для фінансування з резервного фонду ремонту Кам‘янець-Подільської фортеці, де буревієм пошкоджено покрівлю двох веж.
Про це глава МКІП повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.
“На Кам‘янець-Подільській фортеці з башти повністю зірвало дах, який ушкодив і покрівлю другої башти. Аби найшвидше позбутися наслідків і виправити ситуацію, мав розмову з губернатором … Сергієм Гамалієм. Запропонував одразу готувати документи на Кабмін для фінансування ремонту з резервного фонду”, – написав міністр.
Він висловив сподівання на швидке виділення коштів. Міністр нагадав, що 3 серпня підписано Меморандум про співробітництво у межах «Великої Реставрації» і про розробку загальної концепції міста, і “без замку в гарному стані її складно уявити”.