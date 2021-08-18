Замки і фортеці: Доторкнутись до історичних раритетів, надихнутись культурною спадщиною

Замки і фортеці: Доторкнутись до історичних раритетів, надихнутись культурною спадщиною

22 представники регіональних ЗМІ з Харківської, Чернігівської, Миколаївської, Херсонської, Івано-Франківської, Дніпропетровської, Запорізької областей  відправились у прес-тур, щоб  на власні очі побачити  історичні архітектурні раритети, дислоковані у західній частині України і розповісти про це своїм аудиторіям. Захід організував Український кризовий медіа-центр у рамках Програми Usaid  DOBRE «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність».

Кам’янсько-Подільский замок – одне із «Семи чудес України»

Кам’яне́ць-Поді́льський замок — фортеця у місті Кам’янець-Подільський (Хмельницької області України), відома з XIV століття як частина оборонної системи міста Кам’янець, колишньої столиці Подільського князівства XIVXV ст., Подільського воєводства XVXVIII ст., а далі Подільської губернії (17931925 pp.). Є складовою частиною Національного історико-архітектурного заповідника «Кам’янець», що належить до «Семи чудес України».

1374 — перша письмова згадка про фортецю. Замок разом з обнесеним мурами та баштами містом отримав Магдебурзьке право за часу його засновника Юрія Коріатовича, що був через короткий час отруєний молдавськими боярами в своїй столиці Сучаві.

Фортеця в усі часи була неприступною.

1393 Вітовт взяв фортецю, тільки завдяки суперечкам серед кам’янецьких охоронців.

 Сьогодні цей архітектурний комплекся – зручний для відвідин туристичний об’єкт. Після реставрації і місцями – реконструкції  замок став справжнім туристичним магнітом Хмельниччини.   Окрім історичних локацій тут передбачені відповідні побутові зручності, пункти  харчування, кіоски з сувенірною продукцією, тощо.

Фортеця розташована у зручній пішій досяжності з центра міста. Туристична інфраструктура налічує 44 готелі різних форм власності і рівнів  комфорту.

Саме в день 5 серпня, коли наша група перебувала  у Кам’янці-Подільському, тут  пройшла злива, яка супроводжувалася буревієм. Сильний порив вітру зірвав дах, дерев’яне накриття з однієї башти фортеці. Дерев’яна конструкція пролетіла близько 25-30 метрів і впала на корпус №2, частково пошкодивши дах.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко запропонував голові Хмельницької обласної державної адміністрації Сергієві Гамалію підготувати документи для фінансування з резервного фонду ремонту Кам‘янець-Подільської фортеці, де буревієм пошкоджено покрівлю двох веж.

Про це глава МКІП повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

“На Кам‘янець-Подільській фортеці з башти повністю зірвало дах, який ушкодив і покрівлю другої башти. Аби найшвидше позбутися наслідків і виправити ситуацію, мав розмову з губернатором … Сергієм Гамалієм. Запропонував одразу готувати документи на Кабмін для фінансування ремонту з резервного фонду”, – написав міністр.

Він висловив сподівання на швидке виділення коштів. Міністр нагадав, що 3 серпня підписано Меморандум про співробітництво у межах «Великої Реставрації» і про розробку загальної концепції міста, і “без замку в гарному стані її складно уявити”.

Культура