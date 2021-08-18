Запорізька обласна філармонія запрошує на святковий концерт просто неба

Запорізька обласна філармонія на чолі з генеральним директором-заслуженим працівником культури України Іриною Конаревою щиро вітає вас з головним державним святом і запрошує на неймовірно – яскраве музичне видовище – святковий концерт «Велична і свята, моя ти Україно» в рамках Всеукраїнського проєкту «Музика простоНеба».
Святкування відбудеться 23 серпня 2021 року о 19.30 на площі концертного залу імені М.І.Глінки.
У концерті візьмуть участь:
– академічний симфонічний оркестр, головний диригент, народний артист України – Вячеслав Редя, диригент – Надія Другова;
– академічний козацький ансамбль пісні і танцю «Запорожці», головний хормейстер, заслужений артист України – Сергій Черногор;
– провідні солісти Запорізької обласної філармонії.
У концертній програмі прозвучать: популярні класичні твори вітчизняних та запорізьких композиторів, українські народні пісні та вокально-хореографічні композиції, попурі естрадних українських пісень та хіти зарубіжної естради, рок музика, джаз, саундтреки з найвідоміших кінофільмів.
Яскравою родзинкою мистецького заходу, який проходитиме під гаслом «ТИ У МЕНЕ ЄДИНА», є лазерне шоу з відповідною тематичною анімацією на фасаді концертного залу ім. М.І.Глінки Запорізької обласної філармонії. Світлові інсталяції створять проекції національної символіки України, калейдоскопічних українських орнаментів, квіткових візерунків та багато іншого.
Прекрасна музика, видовищна хореографія, поєднання світла і лазера, зібрані в дивовижні композиції, створять неймовірне видовище. Тож, нехай розквітає єдина країна, як велика яскрава квітка, яка стала символом Дня Незалежності України.
До зустрічі! СВЯТКУЄМО ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ РАЗОМ!