Запорізькі аудитори встановили порушень за процедурами закупівель на суму майже 676 млн гривень

Фахівці Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області за січень-липень 2021 року провели моніторинг 254-х процедур закупівель товарів, робіт та послуг загальною вартістю понад 848 млн гривень.
За результатами заходів державного фінансового контролю аудитори встановили порушень за процедурами закупівель вартістю майже 688 млн грн та попередили витрачання коштів за проведеними з порушеннями закупівлями вартістю 206,5 млн гривень.
Під час 19 перевірок закупівель встановлено порушень законодавства, що призвели до втрат на загальну суму понад 8 706 тис. гривень.
Зокрема, через виявлені порушення відмінено 60 торгів на суму 77,7 млн грн, розірвано 22 договори на суму 128,8 млн гривень.
За результатами розгляду скерованих до суду та розглянутих адміністративною комісією Управління 18 протоколів про адміністративне правопорушення за порушення законодавства про закупівлі, притягнуто до відповідальності 10 посадових осіб. Загальна сума адміністративних штрафів склала 22,1 тис. гривень.
Пресслужба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області