Запорізькі власники нерухомості сплатили майже 150 мільйонів гривень податку

Упродовж семи місяців 2021 року до місцевих бюджетів області надійшло 149 мільйонів 466 тисяч гривень податку на нерухоме майно. Порівняно з минулим роком запоріжці сплатили на 49 мільйонів гривень або на 48 відсотків більше.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, юридичні особи спрямували до скарбниць 109,5 мільйона, фізичні особи – 40 мільйонів гривень податку на нерухоме майно.
Зокрема, протягом січня-липня власники нерухомості у м. Запоріжжя направили до міського бюджету 62 мільйони, мелітопольські та веселівські платники – 21,4 мільйона, бердянські та приморські – 13,7 мільйона, якимівські та приазовські – 15 мільйонів, вільнянські та новомиколаївські – 7,6 мільйона, платники Запорізького району – майже 7 мільйонів, василівські та михайлівські – 6 мільйонів тощо.
На початок серпня на території регіону зареєстровано 4,5 тисячі суб’єктів господарювання-юридичних осіб та майже 40 тисяч фізичних осіб, які мають об’єкти нерухомості, площа яких підлягає оподаткуванню.
Нагадаємо, фізичні особи сплачують податок на нерухомість за майно площею понад 60 квадратних метрів для квартир і 120 квадратних метрів для будинків. Ставка податку встановлюється рішеннями місцевих рад та не перевищує 1,5 відсотка від мінімальної зарплати за один квадратний метр, що перевищує пільгову площу. Додатково за ставкою 25 тисяч гривень на рік оподатковуються квартири у понад 300 квадратних метрів та будинки площею більше 500 квадратних метрів. У Запорізькій області налічується 86 власників нерухомості, які сплачують податок за підвищеною ставкою.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області