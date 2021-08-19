Недорогий‌ ‌та‌ ‌надійний‌ ‌планшет‌ ‌Prestigio‌

Надійність, простота, доступна вартість – головні переваги, якими може похизуватись планшет Prestigio. У електронного помічника компактних розмірів, сучасного дизайну та базових технічних характеристик є можливість забезпечити своєму користувачеві швидкий доступ в мережу Інтернет, перегляд відео та фото, читання електронних версій книг.
Характеристики девайсу
- Ємна батарея, що дозволяє автономно працювати апарату в той час, коли користувач активно користується ним.
- У апарату достатня кількість вбудованої пам’яті, а тому можна качати та зберігати досить великий обсяг даних.
Завдяки вбудованій камері апарат може використовуватись для спілкування в режимі відеозв’язку, або фотозйомки, передаючи насичені яскраві кадри/
- Безумовно, сильними сторонами пристрою є якісна збірка, в ході якої проводиться доскональне опрацювання найменших деталей. А це означає, що виключена можливість появи зазорів, люфтів і інших неприємностей, адже мова йде про бюджетну модель.
- У планшеті вже наявні додатки, що дозволяє з моменту покупки активно користуватись ним, вийнявши з коробки і запустивши режим роботи.
- Високоякісна передача кольору на великому екрані – ще один плюс. Він передає деталізоване зображення, яке не втрачає барв під кутом і не меркне в роботі при денному світлі.
- Стильність дизайну, широкий вибір кольорових рішень доповнює приємне на дотик покриття. На ньому не лишаються відбитки пальців, виключено ковзання в руках. Кожен покупець знайте гаджет, відповідний смаку і уподобанням.
Якісний продукт з бюджетного сегменту
Ціна – те, на що звертають увагу покупці. Надприваблива, що робить пристрій доступним для широкої аудиторії громадян, в кого виникло бажання або необхідність придбати планшет та на практиці оцінити переваги сучасних технологій. Тим більше, що недорогий гаджет наділений потужною апаратною частиною. Його відмінна програмна складова першочергово є досягненням ОС Android, що регулярно оновлюється, підтягуючи планшет до відповідного рівня продуктивності роботи. Тут також наявні безкоштовні ігри, за бажанням на платній основі можна поповнити їх арсенал, встановлені програми для роботи з документами, музичними файлами, встановлені антивірусна системи безпеки, музичний та відеоплеєри.
Швидкість – додаткова фішка гаджету. Планшет працює безперебійно, не гальмує, не затримує звук або зображення. Він в повній мірі здатен замінити стаціонарний комп’ютер, коли мова йде про виконання звичних операцій, втілення творчих та робочих задумів.