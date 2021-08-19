Люди, які вчинили нетяжкі злочини та не становлять загрози для життя і здоров’я інших людей, можуть відбувати покарання без ізоляції від суспільства! Альтернативою тюремному ув’язненню та більш ефективною системою роботи з правопорушниками є пробація.У світі пробація існує понад 200 років.
В Україні Закон «Про пробацію» було прийнято 05 лютого 2015 року.Метою пробації є забезпечення безпеки суспільства шляхом виправлення засуджених, запобігання вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень та забезпечення суду інформацією, що характеризує обвинувачених, з метою прийняття судом рішення про міру їхньої відповідальності.
Пробація України – одна з найбільших пробацій в Європі.
Наразі у Запорізькій області функціонує філія Державної установи «Центр пробації», у структурі якої 29 підрозділів пробації. Штат працівників підрозділів пробації становить 181 особа. Крім того, до роботи із клієнтами пробації залучаються соціальні працівники різних служб і установ, представники громадських організацій та волонтери пробації.Щороку через пробацію Запорізького регіону проходить понад 7 тисячі осіб, засуджених до кримінальних покарань без позбавлення волі або на яких накладено адміністративні стягнення.Примітно, що на обліку органів пробації перебуває вдвічі більше засуджених, ніж утримується в місцях позбавлення волі.Пробація – це європейський шлях розвитку та гідне представлення нашої держави на міжнародному рівні!
Філія Державної установи “Центр пробації” в Запорізькій області
Пробація України - одна з найбільших пробацій в Європі
Люди, які вчинили нетяжкі злочини та не становлять загрози для життя і здоров’я інших людей, можуть відбувати покарання без ізоляції від суспільства! Альтернативою тюремному ув’язненню та більш ефективною системою роботи з правопорушниками є пробація.У світі пробація існує понад 200 років.