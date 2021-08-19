Запорізька торгово-промислова палата запрошує до співпраці!

Напередодні 30-річчя Незалежності України згадуємо, як встановлювалися на початку 90-х нові міжнародні економічні зв’язки, чого вдалося досягнути та як працюємо з бізнесом сьогодні.
Протягом цього часу – разом із великими промисловими компаніями, малим та середнім бізнесом регіону – Запорізька торгово-промислова палата пройшла багато відповідальних періодів.
Початок 90-х – в умовах незалежної України розпочаті ринкові реформи і з’являється приватне підприємництво. Прагнемо заручитися підтримкою закордонних партнерів і допомогти запорізькому бізнесу відкрити нові ринки. Підписано першу міжнародну угоду з Торгово-індустріальною палатою Манхайма. У Запоріжжі – представницька делегація німецьких компаній. Далі – бізнес-місії з Туреччини, Австрії, Італії, інших країн. Встановлюється система взаємовідносин з палатами – партнерами. Допомагаємо промисловим підприємствам у впровадженні систем менеджменту якості у відповідності зі світовими стандартами. На першому придбаному «Ксероксі» робимо міжнародні цінові огляди, дуже затребувані бізнесом. Основа для цього – закордонні журнали, друковані бізнес-довідники, кожен з яких важив 2-3 кілограми.
Сьогодні Запорізька торгово-промислова палата – найбільша в регіоні бізнес-асоціація, частина світової та національної системи торгово-промислових палат. Наші партнери є в Європі і країнах Близького Сходу, в Азії і в Латинській Америці, є підтримка з боку міжнародних проєктів.
Президент Запорізької торгово-промислової палати Володимир Шамілов:
– Традиційно у фокусі нашої уваги – інтереси і потреби бізнесу, регіональної економіки. Разом із нами – великі промислові і аграрні підприємства, фермери і приватні підприємці. Загалом ми об’єднуємо компанії різних галузей економіки, що створюють понад 80% валового регіонального продукту. Прагнемо завжди бути максимально корисними та надавати тільки якісні послуги.
Звернувшись до Палати, бізнес отримує послуги з експертизи, сертифікації походження товару, митного декларування, розробки систем якості, юридичну підтримку, інші консалтингові сервіси. Працюють центри освіти, підтримки експорту, щоденно експерти Палати консультують підприємців з різних питань ведення бізнесу, надають інформаційну підтримку.
Запорізька ТПП – член Виставкової Федерації України – працює на ринку виставкових послуг з 1997 року. У 2009 завершено будівництво виставкового комплексу «Козак-Палац» у центрі Запоріжжя. Вже понад 10-ти років тут відбуваються масштабні міжнародні форуми, конференції, спеціалізовані виставки, які відвідують гості з інших міст України та з-за кордону.
На старті нового ділового сезону
Наразі Запорізька торгово-промислова палата готується до нового ділового сезону. Адже початок осені – найпродуктивніший період для бізнесу. На підприємців чекають форуми і виставки, навчальні програми, нові проєкти та рішення.
Вже 7 вересня продовжується серія безкоштовних вебінарів для бізнесу, що реалізується за проєктом «Антикризова платформа «Єднаємо бізнес Запорізького регіону – перемагаємо кризу разом!» в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру та за фінансової підтримки ЄС. Навчальна програма розроблена для представників туристичного та готельного бізнесу. У липні і серпні онлайн-сесії вже проводили для промислових, аграрних, харчових компаній.
Має розвиток ініціатива Запорізької торгово-промислової палати – кластер «Інжиніринг. Автоматизація. Машинобудування». Об’єднання підприємців працює над створенням спільного конкурентоспроможного продукту, розвитком міжнародної співпраці, є підтримка Вільнюської торгово-промислової і ремісничої палати.
Найближчим часом у ВЦ «Козак-Палац» відбудуться:
14 – 16 вересня:
V екологічний форум «Еко Форум», спеціалізовані виставки «Будівництво та енергозбереження», «ЕКО ЛАВКА Expo».
23 – 26 вересня:
спеціалізована виставка «Ювелірний світ».
Вже незабаром Запорізька торгово-промислова палата представить новий проект для бізнесу, але про це – трохи згодом.Стежте за нашими анонсами на сайті: www.cci.zp.ua