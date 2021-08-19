Запорізькі власники дорогих автівок спрямували до бюджетів 3,5 мільйона гривень

З початку року до місцевих скарбниць регіону надійшло 3 мільйони 523 тисячі гривень транспортного податку. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, від запорізьких компаній та організацій перераховано 2 мільйони 623 тисячі, від фізичних осіб – 900 тисяч.
Зокрема, власники елітних авто, зареєстрованих у м. Запоріжжя, сплатили 1 мільйон 775 тисяч гривень, оріхівські та гуляйпільські – 462 тисячі, бердянські та приморські – майже 250 тисяч, мелітопольські та веселівські – 213 тисяч, пологівські, більмацькі та розівські – 172 тисячі тощо.
Усього станом на початок серпня у регіоні нараховується 175 платників транспортного податку. Вони мають у власності легкові автомобілі з датою випуску до п’яти років та середньоринковою вартістю понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати.
Перелік таких автівок розміщено на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (http://www.me.gov.ua/Vehicles/CalculatePrice?lang=uk-UA).
Ставка податку становить 25 тисяч гривень на рік з кожного автомобіля.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області