Запорізькі власники і користувачі земель поповнили скарбниці громад на 1 мільярд гривень

За січень-липень 2021 року до місцевих бюджетів регіону надійшло 1 мільярд 5 мільйонів гривень плати за землю. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, запоріжці сплатили на 158 мільйонів більше, ніж торік.
Зокрема, від організацій, підприємств і установ скарбниці отримали 876 мільйонів гривень, від фізичних осіб – 129 мільйонів плати за землю.
Найбільші суми направили до бюджету платники м. Запоріжжя – 577 мільйонів, енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські – 85 мільйонів, бердянські та приморські – 67 мільйонів, мелітопольські і веселівські – 58 мільйонів, якимівські та приазовські – 45 мільйонів, пологівські, більмацькі та розівські – 43 мільйони, василівські та михайлівські – 39 мільйонів тощо.
Упродовж семи місяців у результаті проведених звірок із територіальними громадами, підрозділами ГУ Держгеокадастру у Запорізькій області, РВ Фонду державного майна України податківці залучили до оподаткування 101 суб’єкт господарювання, від яких за рік до скарбниці додатково надійде понад 10 мільйонів гривень плати за землю.
Крім того, виявлено 22 підприємства, які використовували земельні ділянки без правовстановлюючих документів.
Всього станом на початок серпня в Запорізькій області нараховується 9148 юридичних осіб та майже 277 тисяч фізичних осіб-платників земельного податку і орендної плати.
Підписуйтесь на офіційну сторінку ДПС у Facebook: https://www.facebook.com/TaxUkraine/.
Головне управління ДПС у Запорізькій області