Європейський Союз визнав український цифровий COVID-сертифікат, який полегшує подорожі

Відсьогодні міжнародний цифровий сертифікат України щодо COVID-19 повністю визнаний Європейським Союзом. Визнання сертифіката ґрунтується на рішенні Європейської Комісії про еквівалентність, що було схвалено 19 серпня та введено в дію 20 серпня. Україна є однією з перших країн поза ЄС та першою країною Європейського сусідства, чий цифровий сертифікат COVID-19 визнаний Євросоюзом.
ЄС підтримав розробку українського міжнародного цифрового сертифіката COVID-19 за допомогою свого проєкту EU4DigitalUA. Власники сертифіката зможуть користуватися ним на тих же умовах, що і власники європейського цифрового сертифіката COVID-19. Український міжнародний сертифікат буде доступний у застосунку «Дія».
Спочатку цифровим сертифікатом зможуть користуватися українці, які вже пройшли курс щеплення від COVID-19 в Україні. Він працюватиме як будь-який інший документ, доступний у «Дії», і його можна перевірити за допомогою QR-кодів, які не вимагають спеціального обладнання. Пізніше сертифікат також формуватиметься для осіб з негативним результатом ПЛР-тесту або доказом нещодавнього одужання від COVID-19. Україна також погодилася приймати європейський цифровий сертифікат COVID-19 для подорожей з ЄС. Отже, участь України у цифровому сертифікаті ЄС щодо COVID-19 сприятиме безпечній подорожі до та з Євросоюзу.
«Завдяки ЄС ми змогли побудувати інфраструктуру для швидкого отримання сертифікатів та впровадити миттєвий обмін даними між іншими країнами. Багато хто говорив, що такий проєкт неможливо якісно втілити в життя у такі стислі терміни. Але ми змогли це зробити. Раніше витрачалися роки розробок та перемовин, але цей кейс прискорив розвиток таких проєктів у сотні разів. Дякуємо партнерам за політичне рішення та визнання нашої роботи. Саме такі кроки наближають нас до інтеграції з Європою», — зазначив Віцепрем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
За підтримки проєкту EU4DigitalUA та програми EGAP, яка фінансується Швейцарією, команди українських міністерств цифрової трансформації, охорони здоров’я, внутрішніх справ та закордонних справ, Державної податкової служби та Національної служби охорони здоров’я спільно працювали над розробкою та технічним впровадженням цифрових сертифікатів COVID.
Посол Матті Маасікас, голова Представництва ЄС в Україні, наголосив: «Взаємне визнання цифрових сертифікатів COVID-19 між ЄС та Україною є вражаючою демонстрацією безперебійної та ефективної командної роботи між низкою міністерств України, яку активно підтримує ЄС. Мені особливо приємно повідомити про появу цього корисного інструмента напередодні 30-ї річниці незалежності України, оскільки це наближає Україну до ЄС. Ми продовжуватимемо повною мірою підтримувати подальшу цифрову інтеграцію України з ЄС на основі нашої Угоди про асоціацію. Ми раді бачити значний прогрес цифрової трансформації в Україні, яка є однією з найуспішніших реформ у цій країні. Європейський Союз рішуче підтримує Україну, розширюючи її спроможності протистояти різного роду загрозам, зокрема пандемії COVID-19».
Довідкова інформація:
Проєкт EU4DigitalUA
фінансується Європейським Союзом і продовжує роботу проєкту EGOV4UKRAINE, реалізованого в 2016—2021 роках у межах програми «U-LEAD з Європою». Маючи бюджет 20,5 млн євро, EU4DigitalUA орієнтований на подальший розвиток інфраструктури цифрового уряду, державних електронних послуг, кібербезпеки та захисту даних. Проєкт спільно реалізується в 2020—2024 роках Естонською академією електронного врядування (eGA) та іспанською фундацією FIIAPP. Подальша інформація доступна на сайті тa Facebook проєкту.