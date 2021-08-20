Від торгівлі підакцизними товарами запорізькі бюджети отримали майже 180 мільйонів

Упродовж семи місяців до місцевих скарбниць регіону надійшло 179 мільйонів 246 тисяч гривень акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року сплачена сума зросла на 17 мільйонів гривень.
Станом на початок серпня в регіоні налічується 11 тисяч 450 діючих дозволів для роздрібної реалізації підакцизних товарів. Цьогорічні надходження від плати за ліцензії складають майже 31 мільйон гривень.
З початку року фахівці податкової служби видали 6492 ліцензії, зокрема, 2745 – на право торгувати уроздріб алкогольними напоями, 2449 – на продаж тютюнових виробів, 846 – пива та 243 – сидру. Крім того, продовжено термін дії 8323 дозволів, призупинено 559, анульовано 1090 документів. З повним переліком діючих та призупинених ліцензій можна ознайомитися на сайті податкової служби: https://zp.tax.gov.ua/reestr-vidanih-licenziy.
Разом з тим, протягом січня-липня проведено 1060 перевірок суб’єктів господарювання з питань дотримання вимог законодавства, яке регулює обіг підакцизних товарів. Після виявлених порушень застосовані фінансові санкції на загальну суму понад 40 мільйонів гривень.
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