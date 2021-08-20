Від торгівлі підакцизними товарами запорізькі бюджети отримали майже 180 мільйонів

Від торгівлі підакцизними товарами запорізькі бюджети отримали майже 180 мільйонів

Упродовж семи місяців до місцевих скарбниць регіону надійшло 179 мільйонів 246 тисяч гривень акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року сплачена сума зросла на 17 мільйонів гривень.

Станом на початок серпня в регіоні налічується 11 тисяч 450 діючих дозволів для роздрібної реалізації підакцизних товарів. Цьогорічні надходження від плати за ліцензії складають майже 31 мільйон гривень.

З початку року фахівці податкової служби видали 6492 ліцензії, зокрема, 2745 – на право торгувати уроздріб алкогольними напоями, 2449 – на продаж тютюнових виробів, 846 – пива та 243 – сидру. Крім того, продовжено термін дії 8323 дозволів, призупинено 559, анульовано 1090 документів. З повним переліком діючих та призупинених ліцензій можна ознайомитися на сайті податкової служби: https://zp.tax.gov.ua/reestr-vidanih-licenziy.

Разом з тим, протягом січня-липня проведено 1060 перевірок суб’єктів господарювання з питань дотримання вимог законодавства, яке регулює обіг підакцизних товарів. Після виявлених порушень застосовані фінансові санкції на загальну суму понад 40 мільйонів гривень.

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Економіка