До Запоріжжя їде «найголовніша рагулівна країни»

22 серпня у Запоріжжі відбудеться відкрита лекція «Рагулі в офлайні». Її проведе Тетяна Микитенко – журналістка та авторка проєкту «Рагулі». Разом з нею відвідувачки та відвідувачки заходу розберуть головні зашквари в політиці та шоу-бізнесі за останні роки.
«Рагулі» – проєкт про агресивний несмак українського бомонду. Свого часу він існував як текстовий блог, а згодом перейшов у відеоформат. Зараз сторінка проєкту на YouTube налічує більше 100 тис підписників та підписниць. А кожен її ролик збирає сотні захоплених коментарів.
Під час лекції слухачі та слухачки дізнаються:
– чому на «чутливі теми» ЗМІ треба звертати особливу увагу
– на якому рівні перебуває сучасна українська журналістика
– найтрешовіші приклади рагульства в українських медіа, включаючи з тематики гендерної рівності та СОГІ
Лекція відбудеться у цю неділю, 22 серпня, на галявині біля Центру молоді (вул. Патріотична, 49).
Початок о 18:00.