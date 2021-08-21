Працівників органів пробації Запоріжжя відзначили з нагоди Дня Незалежності України

Створення служби пробації в Україні – одна зі сторінок незалежної України. У кожному районі Запорізької області працівники служби пробації роблять значний внесок у підвищення безпеки нашого суспільства, забезпечуючи більш гуманний спосіб покарання засуджених та працюючи на попередження вчинення ними нових правопорушень.
За сумлінне виконання службових обов’язків, професіоналізм та досягнення високих показників у службовій діяльності працівників підрозділів пробації традиційно заохочують різними нагородами, що свідчить про важливість праці кожного працівника в реалізації державної політики для розвитку нашої держави.
Напередодні найвизначнішого державного свята – Дня Незалежності України, директор Державної установи «Центр пробації» Олег Янчук підписав наказ, відповідно до якого працівникам філії Центру пробації в Запорізькій області старшому інспектору філії Ользі Соболевській, провідному фахівцю філії Галині Желтовій та провідному інспектору Бердянського районного відділу Юлії Стойчевій оголошено подяку.
За сприяння розвитку волонтерської діяльності, пов’язаної з пробацією, сумлінну працю задля забезпечення безпеки суспільства наказом Центру пробації оголошено подяку Луїзі Цукановій, заступнику начальника Заводського районного відділу, Людмилі Житняк, провідному інспектору Дніпровського районного відділу, та Олександру Картеляну, волонтеру пробації.
Органами місцевого самоврядування відзначено почесною грамотою Віталія Виперайленка, начальника Мелітопольського районного відділу № 1, та подякою Віктора Приварнікова, начальника Бердянського районного відділу, й Світлану Круть, начальника Пологівського районного сектору № 2.Грамотою Михайлівської селищної ради нагороджено колектив Василівського районного сектора № 2.За сумлінне виконання службових обов’язків, розбудову пробації в м. Енергодар, забезпечення правопорядку у громаді начальника Василівського районного сектору № 1 Валентину Маслову відзначено пам’ятним подарунком від Енергодарського міського голови.
20 серпня начальник філії Вадим Книш привітав усіх нагороджених та колектив зі святом. Побажав сил, натхнення та безмежних можливостей для нових досягнень та реалізації усіх задумів!
Філія Державної установи “Центр пробації” в Запорізькій області