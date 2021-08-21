Укрпошта провела урочисте спецпогашення марки на честь 30-ї річниці Незалежності України

Цьогоріч Україна відзначає 30 річницю Незалежності України.
20 серпня Укрпошта ввела в обіг поштовий конверт із оригінальною маркою «30 років Незалежності України».
З цієї нагоди 24 серпня Запорізька дирекція АТ «Укрпошта» проводитиме спецпогашення. Церемонія відбуватиметься о 13 год. у відділенні поштового зв’язку Запоріжжя № 5 (Запоріжжя, пр. Соборний, 133).
У заході візьмуть участь голова Запорізької обласної державної адміністрації Старух Олександр Васильович, президент всеукраїнської організації СПАС Притула Олександр Леонтійович та директор Запорізької дирекції Боровик Юлія Дмитрівна
На конверті та штемпелі спецпогашення використана візуальна символіка до святкування 30-річчя Незалежності України, створена за координації Міністерства культури та інформаційної політики України.
На марці також надруковано уривок з вірша «Молитва за Україну» юної письменниці Олександри Бурбело. А фотоілюстрацією до конверту стала робота Романа Михайлюка.
Конверт випущено тиражем 350 тисяч примірників.
17 серпня Укрпошта до Дня Незалежності України також ввела в обіг поштову марку та поштовий блок із зображенням символу незалежності – Монументу Незалежності – тріумфальної 52-метрової колони, увінчаної статуєю Берегині-Оранти
Довідково.
Раніше Укрпоштою до Дня Незалежності України було випущено два поштових блока та дві марки:
у 1994 році – блок «День Незалежності», у 1996 році – марка «День Незалежності. П’ята річниця незалежності України», у 2001 році – блок «Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою», у 2011 році – марка «Україна. 20-річчя Незалежності».