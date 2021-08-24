Освідчення в коханні на День народження країни. На аеродромі відбувся головний показовий виступ проекту «Гопак на землі та в небі»

У
с. Майське (аеродром) відбувся головний показовий виступ з нагоди 30-річчя України – «Український ГОПАК – на ЗЕМЛІ та в НЕБІ» в рамках загальноміського та обласного свята м. Дніпра та Дніпропетровської області «ВІЛЬНЕ НЕБО». Парашутисти під час вільного падіння з висоти 4500 метрів склали фігуру серце та цифру тридцять.
Передував події з цикл репетицій танцю гопак та виконання фігур, що складався з двох десятків стрибків парашутистів, залучення авіації, зйомок епізодів виконання танцю гопак на землі та в небі.
В ході репетицій парашутисти з різних куточків країни відпрацювали комбінації фігур цифри «30» та «Серце», які безперечно виконали під час показового виступу. Також за 20 стрибків опанували і танець – «небесний гопак» і стали головними героями фільму, зйомки якого проходили в небі.
Наживо в присутності гостей свята на аеродромі в с. Майське представники «Федерації парашутного спорту України», «Нового театру» та ансамблю народного танцю «Вихиляс» та авіатори в форматі арт-перфомансу освідчилися у коханні Україні за підтримки проекту від Українського культурного фонду.
Під час загальноміського та обласного свята м. Дніпра та Дніпропетровської області до Дня Незалежності України під назвою «ВІЛЬНЕ НЕБО», за участю народної артистки України Руслани та виконавця Ivan NAVI, в небо літак підняв понад десять спортсменів. На висоті 4500 метрів парашутисти виконали стрибок та у вільному падінні відтворили фігури «Серце» та цифру «Тридцять». На це спортсмени мали менше хвилини. Вже на висоті 1000 метрів та під час приземлення парашутисти буксирували великий державний прапор України та прапор із айдентикою Дніпропетровскої області. Після обидва прапори діти-танцюристи та парашутисти разом пронесли злітною смугою та підняли на флагшток. Протягом арт-перфоменсу пвідбулася презентація фільму, що знімали у повітрі, про всі етапи підготовки та виконання гопака у небі. Після виступу відбулося повітряне шоу літаків з димами.
Запорізький проект «ГОПАК на ЗЕМЛІ та в НЕБІ» отримав шанс відбутися за рахунок коштів, виділених з державного бюджету Українським культурним фондом.