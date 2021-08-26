3‌ ‌види‌ ‌зварювальних‌ ‌апаратів:‌ ‌обираємо‌ ‌інструмент‌ ‌для‌ ‌домашнього‌ ‌використання‌

Маючи власний зварювальний апарат, можна самостійно зварити огорожу, металевий каркас для альтанки або теплиці, поремонтувати автомобіль. Зникне необхідність викликати спеціаліста для виконання дрібних побутових робіт, що допоможе заощадити гроші і час. В інтернет-магазині інструментів можна знайти інвертори, випрямлячі та трансформаторні зварювальні апарати для домашнього використання від різних виробників: Патон, Hugong, Kende, SSVA. Щоб обрати той варіант, який підійде вам, ознайомтесь з особливостями кожного типу.
Трансформаторні
Основна перевага трансформаторних зварювальних апаратів — надійність. Його конструкція нескладна і практично будь-яка несправність легко ремонтується.
Проте трансформаторні апарати великі за розмірами, тому займають немало місця. А ще вони споживають багато електроенергії.
Якщо ви збираєтесь такий зварювальний апарат купити, майте на увазі, що в управлінні електродугою він складний. Новачку важко буде зробити якісний шов. Якщо не маєте досвіду роботи з таким інструментом, то виникне складність з вибором сили току, бо це треба робити вручну.
Випрямлячі
Випрямлячами зручно буде користуватись як спеціалісту, так і людині без досвіду. Інструмент дозволяє робити шви гарної якості. Він підходить для зварки будь-якого типу металу. У порівнянні з трансформаторними апаратами випрямлячі мають менший розмір і вагу, тому ними зручніше користуватись.
Такі апарати коштують дорожче. А ще вони мають складну конструкцію. Пристрої для регулювання запуску, дроселя, запобіжники і термостати, яких немає у трансформаторах, є у випрямлячах. Через це ускладнюється ремонт і частіше виникає потреба замінити деталь. Охолодження випрямлячів відбувається примусово за допомогою вентилятора, бо спеціальна система в цих апаратах відсутня.
Інвертори
Користування інверторами не потребує среціальних навичок у роботі зі зварювальним апаратом. Інструмент важить мало при невеликих габаритах. Він підходить для зварювання будь-яких металів та дає можливість використовувати електроди різних типів.
Інверторні апарати можуть працювати кілька годин без перерви, що говорить про їх продуктивність. Регулювання сили струму відбувається плавними рухами, тому навіть новачки легко впораються з таким інструментом. Інвертори обладнані системами від перегріву та перевантаження.
Ціна на такий апарат немаленька. Під час роботи інверторів у пристрій попадає пил і бруд, що може призвести до виходу апарата з ладу.