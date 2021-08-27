БФ «Карітас Запоріжжя» запрошує на урочистий захід з вручення шкільних портфеликів

30.08.2021 о 10:00 (понеділок) БФ «Карітас Запоріжжя» запрошує на свято, що присвячене завершенню благодійної акції «Шкільний портфелик». Під час якого відбудеться урочисте вручення зібраних портфеликів та шкільного приладдя.
Свято відбудеться за адресою: вул.Семафорна,8
Акція «Шкільний портфелик» стала доброю традицією Карітасу і спрямована на допомогу дітям із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах і не в змозі придбати шкільне приладдя.
На участь у заході запрошені діти ВПО, ветеранів АТО, діти з багатодітних та малозабезпечених родин, діти з родин, що потребують допомоги.
Програма святкового заходу:
10:00 – 11:00 – збори, реєстрація учасників. Щоб створити атмосферу свята для підопічних Карітасу під час реєстрації працюватиме анімаційна програма.
11:00 – 12:30 – урочисте вручення портфеликів та привітання з початком нового навчального року. Вручення подяк волонтерам.
12:30 – великі мильні бульбашки