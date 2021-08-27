До запорізької бізнес-спільноти приєдналося понад 8 тисяч нових підприємців

З початку року у Запорізькій області новий бізнес зареєстрували 8167 платників податків, з яких 6908 фізичних осіб-підприємців та 1259 юридичних осіб. Як повідомив керівник податкової служби регіону Роман Афонов, порівняно з аналогічним періодом минулого року спостерігається позитивна динаміка відкриття бізнесу – кількісні показники зросли на 626.
Лише у липні поточного року фахівці податкової служби зареєстрували 1206 нових суб’єктів господарювання. Найчастіше новостворені підприємці у нашій області обирають сферу ІТ, роздрібної торгівлі, харчування, надання інформаційних та індивідуальних послуг тощо.
Усього станом на 1 серпня на обліку в податкових органах перебувають 126 435 платників, що більш ніж на 3117 перевищує показники 2020 року. Так, у регіоні працюють 72483 підприємця та 53952 організації.
Разом з тим, упродовж січня-травня в Державному реєстрі фізичних осіб було зареєстровано 11674 громадянина, зокрема, 544 іноземці.
Нагадаємо, для того, щоб відкрити новий бізнес, громадяни мають подати заяву до держреєстратора. Форму заяви можна завантажити і роздрукувати із сайту податкової служби за посиланням: https://tax.gov.ua/elektronni-formi-dokumentiv/reestratsiya-ta-oblik-platnikiv/.
Разом з тим, на порталі державних послуг «Дія» можна подати заяву на автоматичну реєстрацію ФОП і відразу обрати загальну чи спрощену систему оподаткування онлайн.
Ще більше електронних податкових послуг суб’єкти господарювання можуть отримати в «Електронному кабінеті платника» (https://cabinet.tax.gov.ua).