Які бонуси може отримати роботодавець від співпраці зі службою зайнятості

Вирішення питання зайнятості населення неможливе без налагодження тісної співпраці служби зайнятості з роботодавцями. Головна мета служби зайнятості – щоб кожен українець мав роботу із гідною заробітною платою, а кожен роботодавець був забезпечений кваліфікованими кадрами, які працюють на розвиток країни.
«Роботодавець – це клієнт служби зайнятості №1. Широкий спектр послуг роботодавцям, який надається абсолютно безкоштовно, умовно можна поділити на три категорії: інформаційно-консультаційні, електронні та фінансові. Звичайно, всі вони надаються в комплексі, аби оперативно підібрати якісні кваліфіковані кадри на замовлення роботодавців, розповідає директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
Щодо інформаційно-консультаційних – це проведення семінарів, ярмарків та міні-ярмарків вакансій, презентацій роботодавців, днів відкритих дверей. Окрім того, сюди можна включити і надання консультацій для керівників та спеціалістів кадрових служб підприємств із питань законодавства про працю та зайнятість. За необхідності, до співпраці залучаються і територіальні представники державної інспекції з питань праці, фіскальної служби та інших установ.
Ми підтримуємо сучасні тенденції розвитку електронного врядування, тому пропонуємо в своїй роботі послуги з використанням бази відеорезюме, відеовакансії, організовуємо зум-конференції, скайп-співбесіди, он-лайн співбесіди претендента на роботу з роботодавцем. Як показала практика, завдяки презентації пошукача роботи через відео роботодавець може краще зрозуміти, хто перед ним, а відеовакансія допомагає працедавцю познайомити потенційного працівника з безпосереднім робочим місцем.
Послуги служби зайнятості стали більш доступними завдяки впровадженню сучасного сервісу – на сайті Державної СЗ працює «Електронний кабінет для роботодавця».
Користуючись ним, можливо здійснювати оперативний пошук необхідних кадрів, подавати звітність, отримувати інші послуги, економити час для відвідування центру зайнятості.
З-поміж фінансових інструментів служби зайнятості виокремлюємо такі: компенсація єдиного внеску роботодавцям за працевлаштування безробітних на нові робочі місця, компенсація оплати праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, надання допомоги по частковому безробіттю роботодавцям виробничої сфери, організація професійного навчання на замовлення роботодавця, які фінансуються з бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.
Нагадуємо
Всі послуги служби зайнятості безкоштовні
Запрошуємо до співпраці
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47