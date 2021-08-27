Ярмаркували: Кушугумська громада запалила у Сорочинцях

Найбільший в Україні і найвідоміший за її межами ярмарково-виставковий захід Національний Сорочинський ярмарок пройшов в селі Великі Сорочинці. Цього року представники Запорізького краю – Кушугумська громада найяскравіше запалила феєрією талантів і приємно вразили не тільки глядача а й членів журі!
КЗ «Центр культури спорту та дозвілля» взяв участь в Всеукраїнському Фестивалі народної творчості «ЯРМАРИНКА» та Всеукраїнському Фестивалі дитячої творчості «ЯРМАРИНОЧКА».
Вихованці танцювальної студії «Stage» з танцювально-художніми номерами під керівництвом Ірини Неткал отримали почесне перше місце. Легендарний вокальний колектив Запорізького краю «Лебідонька» на чолі з керівником колетиву Володимиром Калебирденко отримали третє місце.
Солістка КЗ «Центру культури, спорту та дозвілля» Катерина Дерибас вразила своїм виступом, стала лауреатом другого ступення.
Найяскравішим виступом серед музичних, танцювальних, вокальних номерів, став виступ нашого земляка, який вже не вперше славить Запорізький край своїм неймовірною харизмою та гарним співом, відомого всім як «Золотий голос» Запорізького району Дмитро Бабчук – на конкурсі він отримав найвищу нагороду Гран-Прі, та присвятив свою перемогу Кушугумській громаді.
Колектив КЗ «Центру культури спорту та дозвілля» щиро дякує за фінансову допомогу та підтримку у організації поїздки до фестивалю всьому депутатському корпусу, та голові Кушугумської громади Володимиру Сосуновському.