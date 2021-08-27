«Характерник» на Хортиці глибоку філософію поєднав з творчим хуліганством

На честь 30-річчя Незалежності України в Запорізькому муніципальному театрі-лабораторії «Vie» відбулося святкове дійство – рок-притча «Характерник» від гурту «Banderstadt» і акторів театру.
Лідер «Banderstadt»у і автор текстів Юрій Макаренко з режисеркою проєкту Анастасією Макаренко поєднали найкращі пісні колективу в єдине дійство з достатньо простим сюжетом, але розквітили його сміливою фантазією, глибокою філософією і пристойною дозою творчого хуліганства. Тож глядачу презентували дійство, яке може достойно пасувати до етнографічного свята, фестивалю чи урочистої події. Свої балади «Banderstadt» відпрацював до найвищої якості, і глядачі із задоволенням віддаються до хвиль рок-шаманства у найкращому його значенні.
Під час свята у театрі «Vie» також діяли фотозона від волонтерського центру «Солдатський привал», театральна виставка картин та традиційний арт-об’єкт «Дерево бажань», в гості завітав мандрівний музей «Родовід», відбулися спілкування та автограф-сесія з автором книги «Казки баби Гавришихи» Олегом Гаврішем – лауреатом цьогорічної премії імені М. Гоголя 2021.
Запорізький гурт «Banderstadt» по праву є яскравим представником українського етно-року, брав і бере участь у багатьох популярних фестивалях, а на «Червоній руті-2019» став переможцем у номінації «Рок музика». Притча «Характерник» була вперше презентована глядачам минулого року в історико-культурному комплексі «Запорозька січ» (як тільки були послаблені карантинні обмеження), тепер же стала черговим достойним етапом у творчості колективу.
А 24 серпня запорізький гурт «Banderstadt» вже привітав із Днем Незалежності Львів!
Олена Маковецька