“Врожай-2021”: запорізькі аграрії добровільно легалізували понад дві тисячі працівників

Під час проведення заходу “Врожай-2021” півтори тисячі суб’єктів господарської діяльності добровільно оформили 2437 найманих працівників. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, цим громадянам виплачено 14 мільйонів 514 тисяч гривень офіційних доходів. Додаткові надходження до бюджетів перевищили 6 мільйонів гривень, у тому числі, 3 мільйони 200 тисяч гривень єдиного внеску, 2 мільйони 612 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб та 218 тисяч гривень військового збору.
Також з початку року за результатами відпрацювання представників агросектору розмір заробітної плати підвищено 3209 особам. Завдяки цьому скарбниці додатково отримали 1 мільйон 800 тисяч гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 1 мільйон 470 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб та 122 тисячі гривень військового збору.
Як зазначив керівник податкової служби регіону, захід “Врожай-2021” проводиться за кількома напрямами, це, зокрема, легалізація найманої праці, детінізація земельних ділянок, проведення камеральних перевірок платників ПДВ-сільськогосподарських товаровиробників. За підсумками роботи податківців до бюджетів усіх рівнів донараховано 98 мільйонів гривень. Так, до державного бюджету надійшло 40 мільйонів гривень, до місцевих скарбниць – 53 мільйони гривень, до пенсійного і соціальних фондів – 5 мільйонів гривень.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області