Запорізькі підприємці поповнили бюджети громад майже на мільярд гривень

У січні-липні представники спрощеної системи оподаткування сплатили до місцевих бюджетів регіону 970 мільйонів гривень єдиного податку. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 182 мільйони гривень або на 23 відсотки.
Так, від фізичних осіб-підприємців скарбниці громад отримали понад 733 мільйони гривень єдиного податку, від суб’єктів господарювання юридичних осіб – 120 мільйонів 500 тисяч гривень, від сільськогосподарських товаровиробників – 116 мільйонів 300 тисяч гривень.
Найбільші суми надійшли до міського бюджету Запоріжжя – 570 мільйонів гривень, мелітопольські та веселівські платники спрямували 95 мільйонів, бердянські та приморські – 70 мільйонів, оріхівські та гуляйпільські – 33 мільйони, василівські та михайлівські – 32 мільйони, пологівські, більмацькі та розівські – 32 мільйони, енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські – 31 мільйон гривень тощо.
На даний час в Запорізькій області за спрощеною системою оподаткування працюють 54476 фізичних осіб-підприємців, 8887 суб’єктів господарювання-юридичних осіб та 2044 агровиробники.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області