Як Go-A, Ukraїner і Капранови прокачали мелітопольських школярів

Існує легенда, що до 30-річчя Незалежності України хакери зламали віртуальний щоденник України, в результаті чого всі факти про неї було спотворено. Щоб відновити цей щоденник, кемпери GOxChange згуртувалися всіма регіонами.
Пандемія внесла свої корективи, як у буденність, так і в освітній процес. Насолоджуватися живим спілкуванням стало важче, проте онлайн формат вирішив проблему нестачі живої комунікації.
GOxChange – національна програма обміну в форматі літнього онлайн-табору для школярів, яка об’єднала близько 500 учнів України. Вони брали участь у програмі віддалено, в комфортних домашніх умовах, маючи при собі лише гаджет і мотивацію. Під час участі у програмі діти віртуально подорожували, знайомилися з однолітками з різних куточків України та долали стереотипи про власну країну. Є Київ, Львів та Одеса, а є Україна, про яку вони реально досі не знали. Це треба було терміново виправляти, адже важливо досконало знати і цінувати рідне, популяризувати своє.
Менторами і натхненниками програми стали зіркові амбасадори: гурт Go_A; Богдан Логвиненко, письменник, засновник проєкту Ukraїner; Віталій Капранов, письменник, засновник YouTube-каналу ім. Т.Г.Шевченка, Юрій Ковриженко, шеф-кухар, амбасадор української кухні у світі та інші.
Разом із впливовими та ідейними українцями, підлітки створювали власні креативні проєкти, вивчали нові онлайн-інструменти, готували авторські страви з власних кулінарних книжок. Аби бути у спільному контексті, в рамках програми школярам було запропоновано чотири теми для обговорення: “Look мого краю”, “Смак мого краю”, “Люди мого краю”, “Творчість мого краю”. Для прикладу, тема “Люди України” була запропонована для того, аби школярі презентували іншим кемперам цікавих, на їхній погляд, людей свого регіону.
У контексті цієї теми амбасадор GOxChange Богдан Логвиненко висловився так: “Нас вражають люди України і те, наскільки вони є класними у своїй справі. Подорожуючи, і знімаючи свої випуски, ми не лише показуємо українцям цікаві локації, але і підвищуємо цінність людей.”
Онлайн-табір GOxChange спонукає вчителів професійно зростати, а школи – бути відкритими до змін. У програмі мала змогу безкоштовно взяти участь кожна державна школа.
Враження про GOxChange від вчительки Лесі Щербатюк із Черкас: “П’ять успішно виконаних проєктів, серед яких є відеороботи, кулінарні книги, мурали, віршовані твори, шоу талантів та ще багато цікавого!”
GOxChange – це також історія про соціальну відповідальність і небайдужість, адже вся програма табору перекладалася на жестову мову. GOxChange вирішує нагальне питання інклюзивної освіти і в ній взяли участь учасники з порушенням слуху з чотирьох спеціальних шкіл.
Спілкування з амбасадорами, прокачка навичок креативності, критичного мислення та публічного виступу, культурне збагачення молоді в цілому – все це про GOxChange. Зіркові тренери ділилися досвідом щодо боротьби з вигоранням і розповідали ексклюзивні історії про власне життя і успіх. Без сумніву, ця віртуальна пригода – враження на все життя.
Цього серпня програма охопила 20 областей України, з них 23 школи – в сільських місцевостях, 34 – в українських містах. Найбільша кількість шкіл-учасників була у Донецькій, Сумській та Хмельницькій областях – по 5 шкіл з кожної області.
Марія Ягодка