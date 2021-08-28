Податкові борги запорізьких платників зменшились на 260 мільйонів гривень

У січні-липні підприємства, установи і підприємці регіону погасили 260 мільйонів гривень податкової заборгованості. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, до державного бюджету сплачено 132 мільйони гривень, до місцевих скарбниць – 128 мільйонів гривень.
Так, від суб’єктів господарювання, які знаходяться в процедурах банкрутства, до бюджету надійшло 45 мільйонів гривень. З рахунків боржників стягнуто платіжними вимогами та вилучено готівки на суму понад 10 мільйонів гривень. Від продажу заставного майна до скарбниць залучено 9 мільйонів 700 тисяч гривень, від реалізації дебіторської заборгованості – майже 5 мільйонів гривень.
З початку року податківці направили до суду 418 позовів про стягнення 197 мільйонів гривень боргів. На даний час задоволено 302 позови на суму 181 мільйон гривень, до бюджету спрямовано більше 25 мільйонів гривень.
Також за сім місяців списано податкового боргу на загальну суму 371 мільйон гривень, у тому числі, у зв’язку з ліквідацією боржників – 234 мільйони гривень.
Недоїмка з єдиного внеску зменшилась на 31 мільйон гривень і станом на 1 серпня склала 578 мільйонів гривень.
Всього у січні-липні підприємства та підприємці погасили перед пенсійним і соціальними фондами майже 49 мільйонів гривень, зокрема, через органи Державної виконавчої служби – понад 11 мільйонів гривень.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області