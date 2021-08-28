Ринок праці Запорізької області

Станом на 27 серпня 2021 року чисельність безробітних громадян по області становила 12,3 тис. осіб, з них 9,9 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 27 серпня 2021 року – 1661 одиниця (у м. Запоріжжі – 875 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 7 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 3 безробітні особи).
З початку серпня 2021 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 121 громадянин. За сприяння служби зайнятості щоденно працевлаштовано 72 безробітні особи, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.