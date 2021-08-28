на
IV засіданні Національної ради реформ було презентовано «Акт про свободу
підприємництва», який передбачається запровадити єдині стандарти та принципи
діяльності держави і місцевого самоврядування у напрямку сприяння ведення бізнесу. У
подальшому передбачається розробка змін та доповнень до чинного законодавства після
прийняття запропонованого законопроекту та надання доручення Кабінету Міністрів
України щодо забезпечення можливості реалізації зазначених принципів у відповідні
строки.
Про необхідність його розроблення свідчать статистичні дані: сьогодні в країні
діють 882 контролюючі органи, 77 сфер контролю, 72032 планових та 77925 позапланових
перевірок (за 2021 рік), понад 50000 регуляторних актів й приблизно 450 годин у рік, які
витрачаються бізнесом на адміністративні послуги.
Враховуючи важливість запропонованих питань щодо сприяння ведення бізнесу в
Україні, просимо розглянути запропонований «Акт про свободу підприємництва», та в разі
зацікавленості надіслати свої пропозиції та зауваження Запорізькій ТПП на електронну
адресу: info1@cci.zp.ua.
Запорізька торгово-промислова палата запрошує до обговорення «Акту про свободу підприємництва»
на