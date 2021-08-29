Рятувальники навчили журналістів прийомам першої домедичної допомоги в екстрених ситуаціях

Пам’ятаю репортажі колеги-телевізійника з місць, де трапилися шляхові пригоди. Його керівники вмикали приймач, слухали міліцейську хвилю, де повідомлялося, що на трасі такій-то, на такому-то кілометрі сталась аварія. Тут же телевізійна група виїжджала на місце шляхової пригоди. І часто-густо журналісти були там набагато швидше, ніж швидка допомога та міліція.
Таке трапляється й нині з працівниками ЗМІ. Тому рятувальники вирішили провести майстер-клас для місцевих журналістів на базі аварійно-рятувальної станції №3 у Запоріжжі. Головна тема: надання першої домедичної допомоги в екстрених ситуаціях. Організаторами заходу виступили рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій області, співробітники Запорізької міської рятувально-водолазної служби, волонтери обласної організації Товариства Червоного Хреста України, співробітники Управління патрульної поліції. Майстер-клас відбувся під егідою Запорізького осередку Національної спілки журналістів України, зокрема відповідального секретаря ЗОО НСЖУ Валентини Манжури.
Опанування медійниками навичок першої домедичної допомоги надважливе. Тому саме вони й стали аудиторією, яка здобувала необхідні знання й уміння у ході тренінгів. Захід проводили: старший інструктор роти тактико-оперативного реагування Управління патрульної поліції у Запорізькій області, волонтер на добровільних засадах Владислав Семивол, волонтер Микита Сова, начальник Запорізької міської рятувально-водолазної служби Олександр Григор та голова Запорізької обласної організації Товариства Червоного Хреста України Оксана Бекетова.
Спочатку співробітники рятувальної станції провели показові тренування з порятунку людини на воді. Ось метрів за п’ятдесят чоловік, що плавав, став махати руками й кликати на допомогу. До нього миттєво спрямували катер із водолазом і рятувальниками. «Потопельника» завантажили на борт, надавали допомогу на катері, а потім привезли на берег, де продовжили рятувати. Журналісти були глядачами.
У нинішньому році рятувальники аварійно-рятувальних станцій Запоріжжя зробили понад 1100 виїздів патрулювання. Більше сотні людей врятували. Проте вода забрала життя 13 осіб, які знехтували правилами безпеки та купались у невстановлених для купання місцях.
– За статистикою, – повідомила начальниця відділу зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій області Юлія Баришева, – завдяки злагодженим та оперативним діям комунальних рятувальних служб і постів ДСНС за оздоровчий період 2021 року на водних об’єктах удалося врятувати 102 людини, з них – 21 дитину. Треба зауважити, що окрім офіційних місць для купання люди іноді обирають несанкціоновані, заборонені місця, стихійні пляжі, де не функціонують рятувальні пости. Там на відпочивальників чатує особлива небезпека.
Утім, необачність і нехтування елементарними правилами, на жаль, поширене явище, з яким можна зіткнутися на всіх водних об’єктах. Скажімо, лише за добу 24 липня рятувальники на Азовському узбережжі врятували шістьох людей. Тому, аби бути готовими і вміти допомогти людині, яка тоне, початковою фазою майстер-класу стала саме перша невідкладна допомога потопельнику.
Зазначу, що на водних об’єктах Запорізької області функціонують чотири комунальні аварійно-рятувальні служби в містах та п’ять рятувальних постів ДСНС на узбережжі Азовського моря.
Відтак інструктор перейшов до наступного блоку – надання допомоги постраждалим під час дорожньо-транспортних пригод. З початку поточного року рятувальники ДСНС 78 разів залучалися для ліквідації наслідків ДТП і достовірно знають, що часом лічені секунди рятують життя, як і секунда зволікань забирає його. За словами Владислава Семивола, важливо, прагнучи допомогти, не нашкодити постраждалому, адже, часто необізнані очевидці у своєму бажанні посприяти порятунку людини роблять, як кажуть у народі, ведмежу послугу. Інспектор відділу зв’язків з громадськістю Управління патрульної поліції у Запорізькій області Вікторія Касьян розповіла про алгоритми дій – що необхідно робити й чого не слід, коли людина стала очевидцем дорожньо-транспортної пригоди чи безпосередньо учасником ДТП.
Представники Товариства Червоного Хреста України наголосили на основних деталях, на які треба звернути увагу, аби розпізнати інсульт, вирахувати відсоток ураження шкірного покриву під час опіку, яких заходів вжити аби допомогти людині з отруєнням чадним газом, як правильно розташувати постраждалого для надання ефективної і вчасної допомоги до прибуття лікарів. Авторові цих рядків було цікаво почути, що при опіках потрібно прикладати на уражені місця щось холодне, а не жир, спиртне чи сік картоплі.
Волонтери показали на муляжі, як треба проводити штучне дихання й закритий масаж серця. Причому журналісти мали змогу потренуватися під керівництвом цих фахівців.
Організатори заходу сподіваються, що отримані знання, якщо виникне екстрена ситуація, обов’язково допоможуть нашим медійникам діяти розсудливо, фахово та швидко, щоб урятувати чиєсь життя.
Сергій СТРІЛЕЦЬ