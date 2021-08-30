Як безпечно збільшити потужність на дитячому квадроциклі?

Як було б здорово, якби дитячі речі, іграшки і техніка «росли» разом зі своїми господарями! Це, звичайно, тільки фантазії, але частина з них можна вопроліть в реальність. Наприклад, купивши квадроцикл dvako.com.ua/kvadrocikly/detskie, ви зможете злегка «прокачати» його і адаптувати під дітей старшого віку. Так як, як збільшити потужність дитячого квадроцикла?
Кілька дієвих способів збільшення потужності дитячого квадроцикла
На жаль, закису азоту для дитячого і навіть для «дорослого» квадроцикла не існує. І однією заміною двигуна на більш потужний або об’ємний варіант – не обійтися. Навіть якщо зможете підібрати потужний, але підходить за розмірами мотор, є й інші нюанси. Наприклад, крім збільшення числа оборотів такий агрегат буде виробляти більше тепла і «їсти» більше палива. А конструктивні особливості дитячих квадроциклів можуть не впоратися з такими вимогами.
Збільшити потужність дитячого квадроцикла можна ще й за допомогою установки турбіни на ДВС. Далеко не завжди ця рада реальний, оскільки вимагає серйозного «апгрейду» шатунно-поршневої групи, аж до повної заміни деталей.
Найбільш універсальні і дієві способи, які насправді сприяють збільшенню потужності двигуна на дитячому квадроциклі:
- установка нового, покращеного воздухофильтра, який буде сприяти прискореної подачі більшої кількості кисню в паливну суміш. У свою чергу, збагачення паливної суміші сприятиме збільшенню оборотів движка і швидкого розгону транспортного засобу;
- паралельно слід поставити інші запчастини вихлопної системи, наприклад, прямоток. Швидкість досягнення максимальної швидкості ДВС – скоротиться, проте, споживання палива і масла, а також знос деяких запчастин – посилиться, хоча в цілому, ви відчуєте збільшення потужності двигуна для дитячого квадроцикла;
- якщо квадроцикл має ланцюгову передачу, можна встановити задню зірочку меншого розміру. Замовляти цю деталь можна у виробника або купити в найближчому спеціалізованому магазині.
Також у продажу є спеціальні комплекти – кити. Вони встановлюються на варіатор, карбюратор або інжектор і збільшують характеристики і можливості двигуна. Також при тюнінгу квадроциклів використовують електронні блоки управління оборотами двигуна.
А щоб все «прокачані» деталі дійсно працювали в посиленому режимі, оновити потрібно елементи ходової – клапана, головку циліндра і сам циліндр, распредвал, поршні і шатуни і т.д. Все це сприятиме збільшенню потужності на дитячому квадроциклі.
Як збільшити потужність дитячого Електроквадроцикла?
Якщо у вашої дитини – квадроцикл з електричним двигуном, то тюнінг такого транспортного засобу виконується шляхом встановлення більш ємною і не зношеної батареї. Якщо дозволяє місце в корпусі квадроцикла, можна просто встановити другий акумулятор і послідовно підключити його до електричного кола транспортного засобу. Таким чином, ви зможете збільшити потужність Електроквадроцикл майже в два рази.
У комплекті з більш «сильним» акумулятором можна встановити і движок потужніший. А також, покращений редуктор, який буде ефективно передавати крутний момент. Після такої доопрацювання, квадроцикл не тільки буде спритніше їхати, але і зможе легше долати перешкоди, а також буде перевозити вже підріс пасажира. Або двох пасажирів.
На що звернути увагу в ході доопрацювання дитячого квадроцикла?
Якщо ви домоглися збільшення потужності квадроцикла для дитини, не забудьте потурбуватися про безпеку маленького райдера. Більш швидкий і сильний розгін – це добре, але також важливо оновити гальмівну систему, простежити, щоб квадроцикл залишався стійким і «слухняним» і подбати про захист водія.