Міжнародний фестиваль авторської пісні та поезії «Байда» відбудеться просто неба на майданчику біля меморіальної дошки Берковському

Міжнародний фестиваль авторської пісні та поезії «Байда», неперсічне явище на теренах
нащого краю. Він займає своє особливе та постійне місце у культурному житті Запоріжжя
та України.
Фестиваль змінював місце порведення. Був то маштабним, то камерним, в залежності
від творчої концепції та можливостей оранізаторов. Оргомітет фестивалю в різні роки
очолювали такі відомі особистості як Олександра Кужель, Сергій Кучма, Микола
Алексєєв, Ігор Холодов, Олександр Білан, Дмитро Долгов, Олена Суровикіна…
Останні роки фестиваль проводиться завдяки спільним зусиллям бардівської
спільноти міста, що об’єднана в “Запорізький Центр авторської пісні». Головним
натхненником заходу, беззаперечно, є Театр поетичної пісні під керівництвом Олени
Алексєєвої. А всї концертні заходи, що відбуваються у місті, забезпечує КЗ «ПК»Титан».
З початком пандемії формат проведення заходу було змінено. Минулого року
організатори започатковали традицію проведення відкриття фестивіалю на свіжому
повітрі, біля меморіальної дошки на часть видатного запоріжця, знаного металурга та
автора багатьох класичних бардівських пісень В. С. Берковського.
Отож, запрошуємо поціновувачів душевної гітарної пісні на Концерт-відкриття 38-го
Міжнародного фестивалю авторської пісні та поезії «Байда- 2021»!
В першій частині програми – виступи найкращих авторів-виконавців нашого міста, а
також гостей із Дніпра, Енерогдара та Кам’янського.
В другій, запоріжці зможуть почути виступ почесного гостя, переможця славетного
Грушинського фестивалю, одного з найбільш виконуваних в наш час авторів, чудового
поета та розповідача ВАЛЕРІЯ МАРЧЕНКО (м. Рівне).
Концерт відбудеться 3 вересня за адресою проспект Металургів, 3.
Початок о 18.00.
ЧЕКАЄМО НА ЗУСТРІЧ!