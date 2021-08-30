Що таке силос для зерна і де його купити в Україні

Зернові силоси призначені для зберігання і досушування злакових і насіння олійних культур. Для промислового використання виготовляються вони місткістю в кілька тисяч тонн, а встановлюються для автономної і групової роботи. Діляться ці ємності з примусовою циркуляцією повітря на дві групи – з плоским і конусним днищем.
Якими бувають силоси для зберігання зерна
Металеві сховища з оцинкованого металу виготовляються у формі циліндра з конусоподібної дахом з ухилом від 30 ° до 60 °. Закладка зерна на зберігання здійснюється через кришку, а вивантаження через трубу в нижній частині ємності.
Бетонні силоси будуються з певних марок бетону. Покриваються полімером. Вони підходять для використання в якості сховищ з великим оборотом зерна, під час завантаження та вивантажується з ємності під великим тиском.
Баштові силоси виготовляються не тільки зі сталі і бетону, ще можна зустріти дерев’яні споруди. Незважаючи на те, що кожен тип бункерів має свої переваги, на даний момент більше користуються попитом металеві сховища тому, що:
- вони швидко збираються на фундаменті;
- не менше 1 року зберігають якість зернового і олійного насіння;
- не вимагають додаткового обладнання, такого як транспортер або елеватор;
- вартість його нижче, ніж у бетонних;
- термін експлуатації більше, ніж у дерев’яних.
Кожен самостійно вирішує, який купити силос, але при необхідності швидкого введення його в експлуатацію, краще зупинити вибір на металевих містких силосах з прямим дном або конусоподібних, з якого вивантаження сировини відбувається без залишку за рахунок скошених стін внизу конуса. 88 різних моделей пропонує компанія KMZ Industries. Серед них точно знайдеться та, що за всіма параметрами підходить для кліматичних умов конкретного регіону та інших особливостей зберігання.
Загальні риси двох конструкції силосів
Для різних цілей використовуються бункери з плоским і конусним дном. Плоске днище – це тільки зовнішня відмінність. Основні відмінності стосуються конструкції, розрахованої на певний тип сировини, що відправляється на тривале зберігання. Силоси обох видів надійно захищають насіння від атмосферних опадів, птахів, гризунів.
Сховища з плоским днищем розраховані на зберігання зерна, за станом якого можна спостерігати в панорамне вікно, розташоване на кришці, оснащеної системою пароотведенія, що перешкоджає утворенню конденсату всередині ємності. Термопідвіски, контролюючі температуру на всіх рівнях, відправляють інформацію на комп’ютер, з якого здійснюється запуск системи інтенсивного вентилювання.
В основному ціна силосу залежить від діаметра і висоти металевої споруди, безпосередньо впливають на витрату матеріалу при їх виготовленні. Місткість сховищ, які можна купити в KMZ Industries, варіюється від 10 до 1600 тонн зерна.
Головне завдання при зберіганні зерен злакових і олійних культур – це уберегти їх від дебати, гниття, ураження грибковими захворюваннями. Так само п в процесі тривалого знаходження в замкнутому просторі, в зерні не повинні завестися комахи. Саме на оптимізацію умов зберігання спрямовані технології, які розробляють і впроваджують в силоси співробітники компанії, що поставляє металоконструкції для України.
Послуги компанії KMZ Industries
Компанія спеціалізується на випуску металоконструкцій. Приймаючи замовлення на будь-яка споруда, в тому числі і на силос, співробітники уточнюють всі необхідні параметри. Якщо серед готових проектів немає моделі на 100% відповідає запитам замовника, то інженери компанії адаптують проект під конкретні параметри – розраховують посилення кріплень, установку додаткових датчиків температури, реле автоматичного запуску примусової вентиляції і багато іншого.
Після виготовлення комплекту металевих деталей, компанія KMZ Industries силами працівників свого колективу зробить монтаж силосів для зберігання зерна на території будь-якого регіону України.