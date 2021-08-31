Бюджети запорізьких громад отримали понад два мільйони гривень туристичного збору

За сім місяців до місцевих бюджетів регіону надійшло 2 мільйони 612 тисяч гривень туристичного збору. Збільшення доходів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року склало 525 тисяч або 25 відсотків. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
Так, суб’єкти господарювання-юридичні особи сплатили 1 мільйон 73 тисячі гривень, фізичні особи – 1 мільйон 539 тисяч гривень.
Більшу частину надходжень від приймання туристів перераховано за перші два місяці літа – 1 мільйон 435 тисяч гривень.
Найбільші платежі у січні-липні забезпечили платники обласного центру – 1 мільйон 245 тисяч гривень, якимівські та приазовські – 842 тисячі, бердянські та приморські – 477 тисяч гривень тощо.
Усього станом на початок серпня в регіоні нараховується 584 платника туристичного збору.
Нагадаємо, туристичний збір за одну добу розміщення однієї особи не може перевищувати 0,5 відсотка від мінімальної заробітної плати для внутрішнього туризму та до 5 відсотків – для в’їзного туризму. Ставки збору встановлюються органами місцевого самоврядування, зокрема, міськими, селищними, сільськими радами та радами територіальних громад.
Базою справляння платежу є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області