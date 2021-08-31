Молодих читачів-дослідників із Запоріжжя запросили до міжнародного творчого табору «Самбатіон 2021 – В пошуках образа» в Карпатах

Учасники молодіжного центру «Долоні», що діє в Запорізькій обласній бібліотеці для юнацтва, разом з керівником – провідним бібліотекарем Ларисою Головко, стали переможцями міжнародного конкурсу Фонду ESJF «Локальні єврейські цвинтарі», посівши друге місце в Україні за фільм-дослідження «Закинуте єврейське кладовище на Верхній Хортиці» («Forgotten Jewish Cemetery»: http://youtu.be/EqyBS4uuUxs). В конкурсі взяли участь команди з 7 країн, які представили 99 конкурсних робіт.
Саме зараз у творчому таборі «В тіні Карпат» у Славському Львівської області проводять свій відпочинок під час літніх канікул наші молоді дослідники Анна Даниленко, Богдан Лоцман та Михайло Доценко.
«Ми відвідуємо лекції відомих світових істориків, вчимо іврит, виїжджаємо на екскурсії в інші міста (Дрогобич, Жовкву та інші), досліджуємо історичні пам’ятки, відвідуємо різноманітні майстерні, дискутуємо та спілкуємося з однолітками з інших міст, плаваємо та ходимо в гори. День розписаний до хвилини. Проте, нам тут дуже подобається: цікаво, атмосферно і комфортно», – ділиться враженнями Аня Даниленко.
«Для нас перемога стала справжньою несподіванкою. Я дякую за підтримку громадським активістам України і світу, які підтримують нас, стимулюють молодь пізнавати світ, розвивають критичне мислення, патріотизм! А також за те, що вони запросили молодих запорізьких дослідників до творчого табору. І з нетерпінням чекаю їх повернення до бібліотеки. Ми вже разом намалювали амбіційний план роботи на новий навчальний рік. Все тільки починається!», – ділиться думками керівник молодіжного центру «Долоні», провідний бібліотекар КЗ «ЗОБЮ» ЗОР Лариса Головко.