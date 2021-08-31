У Більмаку зустрілись випускники ХХІ сторіччя

2001-й – перший рік нового третього тисячоліття і двадцять першого століття. Саме тоді закінчили Куйбишевську ЗОШ № 2 (нова школа райцентру, нині – Більмацький опорний заклад загальної середньої освіти) мої однокласники – учні 10-А та 10-Б.
Минуло два десятки років і ми знову прийшли у рідну школу. Час, проведений у стінах альма матері, здружив нас. На зустріч запросили класних керівників. Василь Миколайович Гаценко прийшов, а до Любові Іванівни Марченко ми завітали самі – напередодні, адже наша учителька потрапила у райлікарню.
У класі разом згадали безтурботні шкільні літа, пригоди із учнівського життя. Кожен із випускників розповів про свій життєвий шлях після школи, про роботу, про сім’ю, про досягнення і невдачі. Звичайно, усі були раді. На згадку залишилося багато фотознімків.
Кожен із випускників-2001 дорожить шкільною дружбою. Спогади про дитячу й отрочу пору життя – що може бути прекраснішим?
Оксана ІВАХНОВА,
випускниця нової школи 2001 року.
На фото: зустріч через два десятиліття.