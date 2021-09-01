13 тисяч запоріжців звернулися до податкової за електронними ключами

За вісім місяців фахівці податкової служби регіону видали 13 тисячам платникам 30212 електронних ключів. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, кваліфіковані сертифікати відкритих ключів надають доступ до десятків Е-сервісів ДПС та до інших онлайн послуг державних відомств і установ.
На даний час більше п’ятдесяти систем, які підтримують використання електронних ключів ДПС. Цей перелік розміщено за посиланням: https://acskidd.gov.ua/partnership. Крім того, за їх допомогою представники бізнесу можуть зареєструвати програмні РРО.
Також користувачі мають можливість дистанційно сформувати нові сертифікати в режимі онлайн або через безкоштовне програмне забезпечення “ІІТ Користувач ЦСК-1”, яке доступно за посиланням: https://acskidd.gov.ua/manage-certificates.
Для цього необхідно мати чинні сертифікати (наприклад до закінчення строку чинності сертифікатів залишилося декілька днів), незмінні реєстраційні дані (ПІБ, адреса реєстрації місця проживання, код ЄДРПОУ організації тощо) та особистий ключ, доступний лише користувачу та який не є скомпрометованим.
Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу “InfoTAX“.
Головне управління ДПС у Запорізькій області