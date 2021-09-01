Визначитись з майбутньою професією допоможуть фахівці служби зайнятості

Напередодні початку навчального року фахівці служби зайнятості звертають увагу старшокласників та їх батьків, що для багатьох школярів в житті настає важливий момент, а саме — вибір професії до душі, визначення професійного життєвого шляху.
Дуже важливо не помилитися у виборі майбутньої професії. Відомо, що коли людина працює з задоволенням, вона не помічає часу і втоми. Якщо обрана професія приносить задоволення – тоді людина щаслива.
Як же розібратися в розмаїтті професій, уникнути помилок та розчарувань при виборі майбутньої трудової діяльності розповіли в обласному центрі зайнятості.
Як відомо, універсальних рецептів немає. Прислухайтесь до порад професіоналів, які допоможуть вам у професійному самовизначенні. Під час вибору професії намагайтесь отримати найбільше інформації про світ професій і визначить, яка саме з них Вам до душі. Поцікавтесь, яким попитом користується на ринку праці обрана Вами професія. Спробуйте скласти об’єктивне уявлення про самого себе (Ваші професійні інтереси, нахили, здібності). Уважно ознайомтесь з кваліфікаційною характеристикою професії, умовами праці та вимогами щодо стану здоров’я робітника даної професії. Зберіть необхідну інформацію про навчальні заклади, на базі яких здійснюється професійна підготовка за обраною професією, умови вступу до них, терміни та умови навчання.
«Якщо ж у вас немає явної переваги в якій-небудь сфері діяльності або є декілька варіантів майбутньої професії, якщо бажаєте глибше ознайомитися з професією, дізнатися про потребу фахівців на ринку праці, скористайся можливістю отримати повну інформацію про професії та стан регіонального ринку праці в центрах зайнятості Запорізької області.
Фахівці нададуть консультаційну допомогу щодо професійного вибору. Також професійно самовизначитись допоможе профдіагностика (за особистим бажанням). Профдіагностичне тестування для визначення своїх здібностей та схильностей до тієї чи іншої професії можна безкоштовно пройти у будь-якому центрі зайнятості. Також можливе онлайн – тестування на платформі «МОЯ ПРОФЕСІЯ: консультаційна мережа», – радить старшокласникам директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47