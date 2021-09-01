З прибутків запорізьких підприємств і установ державна скарбниця отримала 558 мільйонів гривень

У січні-липні суб’єкти господарювання регіону сплатили до державного бюджету 558 мільйонів гривень податку на прибуток. Це на 133 мільйони 670 тисяч гривень або на 31,5 відсотка більше надходжень аналогічного періоду минулого року.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, найбільші суми перерахували до скарбниці підприємства та установи обласного центру – 391 мільйон гривень, мелітопольські та веселівські платники забезпечили 66 мільйонів, бердянські і приморські – 38 мільйонів, вільнянські та новомиколаївські – 14 мільйонів 489 тисяч, пологівські, більмацькі та розівські – 11 мільйонів 762 тисячі, токмацькі і чернігівські – майже 9 мільйонів гривень тощо.
Всього в регіоні нараховується 582 платника податку на прибуток.
Нагадаємо, податок на прибуток підприємств, основна ставка якого складає 18 відсотків, нараховується платником самостійно на базу оподаткування – прибуток із джерелом походження як з України, так і за її межами.
Відповідно до бюджетного розподілу 90 відсотків цього платежу зараховується до загального фонду державного бюджету.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області