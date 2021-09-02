БУРчик у майстерні PlasticOn

Майстерня з переробки пластикових відходів PlasticOn продовжує готуватись до
відкриття.
Впродовж серпня завдяки команді проекту та волонтерам ми:
● звільнили приміщення від зайвого;
● демонтували стару підлогу;
● провели електрику;
● встановили сантехніку.
Окрім цього вже закуплена частина обладнання для початку переробки пластику.
4-5 вересня завдяки осередку БУР (Будуємо Україну Разом) у Запоріжжі проводимо
роботи з монтажу перегородки для кімнати відпочинку та туалетної кімнати.
Адреса майстерні PlasticOn – вул.Сергія Серікова, 30.
Голова ГО Zero Waste ZP Ірина Щетиніна