Гімназія «Алеф» – сюрприз для школярів

Новий навчальний рік в запорізьких школах почався традиційно з поздоровлень та подарунків. Але, мабудь, самий значущий та несподіваний сюрприз отримали учні начальної школи єврейської гімназії «Алеф» – цілий навчально-ігровий майданчик!
Справа в тому, що раніше на території, де зараз навчаються учні молодших класів, був розташований дитячий садочок. З часом площа перед будівлею стала мати занедбаний вигляд, що ніяк не відповідає естетичному напрямку, якого дотримується гімназія «Алеф». І ось батьки учнів на чолі з директором учбового закладу Доліною Шальміною вирішили втілити неабиякий креативний проект.
Пандемія коронавірусу внесла свої корективи в учбовий процесс: прийшов час проведення шкільних заходів на свіжому повітрі. І в цьому ракурсі ініціатива батьків і директора стала дуже актуальною.
– Ідею зробити реконструкцію недоглянутої території запропонували батьки учнів молодших класів, – розповідає Доліна Михайлівна, – було вирішено зробити окремі локації з різною тематикою. Є зона відпочинку з квітучою клумбою та лавочками для проведення уроків «Я досліджую світ». Покритий тротуарною плиткою плац з гербом України у центрі для проведення загальних заходів школи. Побудовані бігова доріжка, квадрати для стрибків, стрворено місце для учбової математичної гри – «В рахунок». Викладені кольорові плиточки у вигляді геометричних фігур для вивчення геометрії у старших класах, навіть є й традиційні дітячі «класики», які так люблять діти всіх поколінь. Облагороджені павільони та перекриті їхні дахи.
Благоустрій території проводили батьки разом з коллективом гімназії у вихідні та святкові дні, під час відпусток та суботників.
І ось тепер, завдяки напруженій дружній роботі, гімназисти мають прекрасний чудову різнокольорову площу, якої немає ні в одній школі в цілому світі!
Робіть чудеса самі!
Світлана Костюк, фото авторки