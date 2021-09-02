Гімназія «Алеф» – сюрприз для школярів

Гімназія «Алеф» - сюрприз для школярів

Новий навчальний рік в запорізьких школах почався традиційно з поздоровлень та подарунків. Але, мабудь, самий значущий та несподіваний сюрприз отримали учні начальної школи єврейської гімназії «Алеф» –  цілий навчально-ігровий майданчик!

Справа в тому, що раніше на території, де зараз навчаються учні молодших класів, був розташований дитячий садочок. З часом площа перед будівлею стала мати занедбаний вигляд, що ніяк не відповідає естетичному напрямку, якого дотримується гімназія «Алеф». І ось батьки учнів на чолі з директором учбового закладу Доліною Шальміною вирішили втілити  неабиякий креативний проект.

Пандемія коронавірусу  внесла свої корективи в учбовий процесс: прийшов час проведення шкільних заходів на свіжому повітрі. І в цьому ракурсі ініціатива батьків і директора стала дуже актуальною.

– Ідею  зробити реконструкцію  недоглянутої території  запропонували батьки учнів молодших класів, – розповідає Доліна Михайлівна, –  було вирішено зробити  окремі  локації з різною тематикою. Є зона відпочинку з квітучою клумбою та лавочками  для проведення  уроків «Я досліджую світ». Покритий тротуарною плиткою  плац  з гербом України у центрі для проведення загальних заходів школи. Побудовані  бігова доріжка,   квадрати для стрибків, стрворено місце для учбової математичної  гри – «В рахунок». Викладені кольорові плиточки у вигляді геометричних фігур для вивчення геометрії у старших класах, навіть є й традиційні дітячі «класики», які так люблять діти всіх поколінь. Облагороджені павільони та перекриті  їхні  дахи.

Благоустрій території  проводили батьки разом з  коллективом гімназії у вихідні та святкові дні, під час відпусток та суботників.

І ось тепер, завдяки напруженій дружній роботі, гімназисти мають прекрасний чудову різнокольорову площу, якої немає ні в одній школі в цілому світі!

Робіть чудеса самі!

Світлана Костюк, фото авторки

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