«Запоріжгаз Збут» не змінює ціну на газ для населення у вересні

ТОВ «Запоріжгаз Збут», що працює під брендом «ТВІЙ ГАЗЗБУТ», зберігає ціну на природний газ для побутових споживачів у вересні на рівні 7,99 грн/м3.
«Незважаючи на постійне зростання вартості блакитного палива на ринку, нам вдається тримати ціну для побутових споживачів на рівні 7,99 грн за кубометр протягом чотирьох місяців. Тож наші клієнти можуть не перейматися цінами на газ. За пропозицією «Твій газ Рівномірний платіж» споживачі застрахують себе аж до квітня наступного року», — говорить директор ТОВ «Запоріжгаз Збут» Юлія Бурдак.
На сьогодні тариф із рівномірною сплатою за спожите блакитне паливо підключили понад 6000 клієнтів постачальника.
Для переважної більшості споживачів це гарна нагода зменшити взимку суми у платіжках при сплаті за газ, більш ефективно перерозподілити свої витрати на енергоносії. Наприклад, для мешканки Кам’янка-Дніпровського району Запорізької області Валентини Анатоліївни щомісячний платіж становитиме 756 грн. В порівнянні із минулим опалювальним сезоном, цієї зими споживачка платитиме за газ майже вдвічі менше.
Серед переваг тарифу:
- Фіксована ціна 7,99 грн/м3, проти майже 20 грн за кубометр на ринку.
- Однаковий платіж щомісяця.
- Відсутність хвилювання про відключення.
- Розподіл витрат на газ, що дозволяє заощадити в найбільш холодні місяці.
Більш детально про тариф «Твій газ Рівномірний платіж» можна прочитати на сайті https://rivnomirnyi.gaszbut.com.ua/. Тут же можна розрахувати щомісячні оплати і замовити дзвінок менеджера для консультації.
Нагадаємо, що термін підключення до тарифу продовжено до 30 вересня.