Запорізькі роботодавці сплатили майже сім мільярдів гривень єдиного внеску

У січні-серпні запорізькі компанії і підприємці спрямували до пенсійного і соціальних фондів 6 мільярдів 953 мільйони гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, суб’єкти господарювання збільшили сплату до показників аналогічного періоду минулого року на 1 мільярд 155 мільйонів або на 20 відсотків. Лише у серпні вони перерахували більше 836 мільйонів гривень.
Всього станом на початок серпня єдиний внесок в регіоні сплачують 171468 суб’єктів господарювання, з яких 53952 – це юридичні особи та 117516 – фізичні особи-підприємці.
Нагадаємо, у січні-листопаді цього року мінімальний страховий внесок складає 1320 гривень, у грудні – 1430 гривень. Максимальна база для нарахування єдиного внеску становить у січні-листопаді 90 тисяч гривень, у грудні – 97 500 гривень.
Базова ставка єдиного внеску дорівнює 22 відсоткам.
Більше інформації про єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – на вебпорталі Державної податкової служби України за лінком: https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/ediniy-vnesok-na-zagalnoobovyazkove-/.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області