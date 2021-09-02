Запрошуємо на концерт лекцію Валентина Терлецького до 400-ліття Хотинської битви

У вересні прогресивний світ відзначатиме 400-ліття Хотинської битви – події, яка врятувала Європу від повного поневолення османами. А головну роль у цьому відіграло Військо Запорозьке, що живим щитом стало на дорозі велетенської армії султана, який йшов підкоряти Європу. В силу різних причин в Україні ця визначна подія ніяк не святкується офіційно на державному рівні. Зокрема і в Запоріжжі. Валентин Терлецький вирішив виправити ситуацію і згадати незаслужено та, ми вважаємо, свідомо приховану славну перемогу козацької зброї. «Гомін» – музично-пісенний концерт-лекція письменника, поета, літературного критика, журналіста, музиканта, композитора, співака, актора, режисера Валентина Терлецького. Складається з 22 пісень лицарської козацької автентики в авторському аранжуванні та виконанні під супровід гітари, губної гармоніки і тамбурина. Під час виконання автор познайомить з історією цих творів, створить пізнавальний та захопливий екскурс у загадковий, чарівний, чудернацький, героїчний та досі ніким не розгаданий світ українського та запорозького лицарства дніпровського, бузького, лугового, острівного і городового.
В. Терлецький про концертну програму «Гомін»: «Дана пісенна програма походить з тих давніх часів, які є частиною героїчного епосу українського народу, України-Руси. Це – портал у звитяжне минуле наших пращурів, звідки до нас, нікчемних і слабких, лунають призабуті голоси славних воїнів, Христового лицарства, вільних і гордих людей, які спостерігають за нами із Небесної Зоряної Лави. Це – своєрідна історія Козаччини в піснях, калиновий міст, що з’єднує сьогодення необірваною пуповиною з козацькими часами. Я проведу вас цим шляхом – з таємничого 16 століття через героїчне 17, трагічне 18, темне 19 і до подій сторічної давнини, коли козацтво знову воскресло, та й живе донині. І тепер воно стоїть на сторожі Волі, Віри і Держави. Тож, спробуємо за допомогою музики – цієї древньої традиції медитації – разом перенестися в ті давні часи і відчути енергетику цієї землі, яка давала сили і наснажувала лицарство запорозьке».
До програми «Гомін» входять як відомі та улюблені в народі твори (Ой на горі та женці жнуть, Чорна рілля, Засвіт встали козаченьки, Гей, соколи), так і маловідомі пісні (Два козаки, Ой на горі вогонь горить, Ой під лісом та під Лебедином, Із-за гори, із-за кручі), а також авторські інтерпретації творів (Думка – Розмова козака з серцем, Гей, нумо, хлопці, до зброї, Гомін по діброві, Ой, лимане, лимане), та багато інших автентичних композицій.
Захід відбудеться у великому залі Запорізького обласного центру молоді (пл. Фестивальна) 4 вересня, в суботу, о 18-00. За участю Театру козацького бою “Запорозький Спас”. Під час концерту можна придбати книги В. Терлецького з історичної художньої серії романів про козацтво «Книга сили. Воля» та «Книга сили. Віра» за акційною ціною та з автографом автора.
Вхід вільний!
Запрошуємо на концерт лекцію Валентина Терлецького до 400-ліття Хотинської битви
У вересні прогресивний світ відзначатиме 400-ліття Хотинської битви – події, яка врятувала Європу від повного поневолення османами. А головну роль у цьому відіграло Військо Запорозьке, що живим щитом стало на дорозі велетенської армії султана, який йшов підкоряти Європу. В силу різних причин в Україні ця визначна подія ніяк не святкується офіційно на державному рівні. Зокрема і в Запоріжжі. Валентин Терлецький вирішив виправити ситуацію і згадати незаслужено та, ми вважаємо, свідомо приховану славну перемогу козацької зброї. «Гомін» – музично-пісенний концерт-лекція письменника, поета, літературного критика, журналіста, музиканта, композитора, співака, актора, режисера Валентина Терлецького. Складається з 22 пісень лицарської козацької автентики в авторському аранжуванні та виконанні під супровід гітари, губної гармоніки і тамбурина. Під час виконання автор познайомить з історією цих творів, створить пізнавальний та захопливий екскурс у загадковий, чарівний, чудернацький, героїчний та досі ніким не розгаданий світ українського та запорозького лицарства дніпровського, бузького, лугового, острівного і городового.