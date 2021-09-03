Проект БФ Карітас «Друг для друга» покликаний надати підтримку дітям та молоді з інвалідністю

Дружба – є одним із базових принципів людського життя, і ніхто в світі не побажає собі життя без друзів, спілкування, навіть якщо б він мав усі блага.
З огляду на це «Карітас Запоріжжя», благодійна організація, яка покликана відповідати на потреби людей. Саме тому проектом «Підтримка дітей та молоді з інвалідністю» започатковується ініціатива «Друг для друга», метою якої є пошук друга для учасників проекту. Значущість дружби для кожного нашого підопічного є дуже важлива, особливо стосунки з однолітками. Спілкування – це те, чого так не вистачає дітям та підліткам з інвалідністю. Такі родини, зазвичай, знаходяться в повній ізоляції, на узбіччі суспільства, у стані постійної напруги та невпевненості. Більшість дітей замкнені у чотирьох стінах, спілкуються лише з батьками та у соціальних мережах. Батьки розповідають, що сини та доньки часто просять купити тваринку, з якою уособлюють дружбу. Хтось шукає віртуального друга та просить поїхати до нього у гості. Та, насправді, усі вони мріють про живе спілкування, пошук спільних уподобань, прогулянки парком, разом бувати у кафе, кінотеатрі. А іноді є потреба у допомозі, щоб спуститися з п’ятого поверху свого будинку та посидіти на лавочці. Мрії не складні та можливі для реалізації.
«Але дружбу не можливо ні випросити, ні купити, ні силою вирвати» – сказав український філософ Григорій Сковорода. Так, дійсно, друг це той, який буде разом у хвилини радості і смутку, буде щиро радіти успіхам та сумувати через невдачі. Друг про якого мріють підопічні це – вірність, надійність, доброта, здатність до співпереживання. Ініціатива нашого проекту– це не піар акція. Мова розуміння, любові та прийняття може суттєво змінити чиєсь життя.
Хлопець з розладом аутистичного спектру (РАС) любить малювати і прагне познайомитись з однолітком. Чудова, весела та життєрадісна дівчинка з проблемами опорно-рухової системи обожнює слухати та розповідати вірші, співати пісні. Підліток, який, коли говорить, то доводиться прислухатися, щоб зрозуміти те чи інше слово. У нього вроджена деформація щелепи. Але при цьому, він турботливий та активний. 14-ти літня дівчинка, вона весь час танцює, граційна, ходить наче гімнастка. У неї природньо темне волосся та чудові карі оченята, які весь час зазирають по сторонах у надії з кимось започаткувати бесіду, мати дружні стосунки, які б тривали вічно.
Такі вони вже є наші діти: дуже різні, кожен із своїм складним діагнозом, непростою історією. Але всі вони потребують дружнього спілкування, турботи, щирих відносин і мріють мати справжніх друзів.
В рамках благодійної ініціативи фахівці проекту запрошують небайдужих до створення безпечного простору для знайомств та спілкування, де кожен бажаючий зможе подружитися та стати другом для наших особливих дітей, створити коло друзів, подарувати своє душевне тепло. Серця учасників нашого проекту з надією відкриті для дружніх знайомств.
Чекаємо відгуків небайдужих. Сподіваємось на успішну реалізацію ініціативи.
Проект «Підтримка дітей та молоді з інвалідністю»
Електрона адреса для листування: pdmi.caritas.zp@gmail.com
Телефон: 0673502122